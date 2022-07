Syrie : des familles toulousaines sans doute parmi les rapatriements annoncés par le Quai d'Orsay

L'Etat français a procédé au rapatriement de plusieurs enfants français et plusieurs mères qui étaient détenus dans des camps en Syrie. Au total, "35 enfants mineurs français", "ainsi que "16 mères" qui se trouvaient dans des camps du nord-est du pays, précise le ministère des Affaires étrangères ce mardi dans un communiqué.

Leur avion a atterri ce mardi matin à Villacoublay dans les Yvelines, il y a donc 35 enfants dont "7 sont des enfants isolés", des orphelins, détaille le Parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué. Selon nos informations, plusieurs de ces mères seraient originaires de la région toulousaine. La région toulousaine a été très concernée par le déplacement de familles vers la Syrie.

"Il y en a certainement qui ont été rapatriées ce matin, ce sera à confirmer." — Me Ludovic Rivière

Maître Ludovic Rivière du barreau de Toulouse défend plusieurs femmes détenus en Syrie. Il ne dit pas si ses clientes font partie des rapatriées mais assure que parmi les 16, certaines sont sans doute originaires de la région. "Je n'ai pas d'informations précises et si j'en avais je ne les donnerais pas mais il est évident que des familles toulousaines sont parties sur zone dans les années 2012-2013 et les suivantes. Il y en a certainement qui ont été rapatriées ce matin et ce sera à confirmer".

L'avocat toulousain salue une grande avancée : "C'est une bonne nouvelle, elle semble annoncer un changement de cap ou de doctrine de la part des autorités françaises qui ont abandonné la positon intenable du cas par cas qui voulait qu'on rapatrie tel enfant et pas tel autre sur des critères totalement flous [...] Il faut saluer l'initiative française qui s'inscrit aussi dans un contexte européen et international. La France était devenue la risée de l'Europe, tous les états européens procèdent à des rapatriements [...] et la France affirmait que c'était compliqué de rapatrier [...] je rappelle que ces enfants sont des victimes de la guerre, ils n'ont rien demandé à personne et surtout pas d'être là".