Syrie, Ukraine, libertés : les dossiers sensibles au cœur de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Emmanuel et Brigitte Macron accueillent Vladimir Poutine au fort de Brégançon, dans le sud de la France.

Brégançon, Bormes-les-Mimosas, France

Vladimir Poutine a atterri peu après 17h ce lundi au fort de Brégançon. Le président russe a été accueilli par Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron. Les deux chefs d'État ont ensuite tenu une conférence de presse, avant de s'entretenir en privé. Il a notamment été question de la Syrie, de l'Ukraine et du respect des libertés en Russie. Mais sur ces sujets, les deux hommes semblent camper sur leur position.

"Notre préoccupation est profonde sur la situation à Idleb"

Emmanuel Macron a tout d'abord insisté sur la situation en Syrie : "Il est impérieux que le cessez-le-feu soit respecté à Idleb", ville du nord-ouest où l'armée de Bashar al-Assad est passée à l'offensive contre les jihadistes. Le président français s'est dit très inquiet : "Je dois bien le dire, notre préoccupation est profonde sur la situation à Idleb, où les civils vivent aujourd'hui sous les bombardements. Où les attaques menées par le régime conduisent à la mort de civils."

La réponse de Vladimir Poutine, allié du régime de Damas, a été très claire : "La Russie soutient l'armée syrienne" dans son combat contre les "menaces terroristes".

Les "gilets jaunes" cités par Vladimir Poutine

Le chef de l'État français a également rappelé la Russie à l'ordre concernant le respect des libertés : "Nous avons pu appeler cet été à ce que la liberté de manifester, d'expression, d'opinion, de se présenter à des élections soit pleinement aussi respectée en Russie", a déclaré Emmanuel Macron. Ces dernières semaines, plus de 2.000 manifestants, qui réclamaient des élections libres, ont été interpellés en Russie.

Vladimir Poutine a alors renvoyé la balle à Emmanuel Macron en précisant qu'il ne voulait pas "d'une situation telle que celle des gilets jaunes".

"Ce n'est pas très commode de le dire ici, mais il y a eu des manifestations de gilets jaunes ici où onze personnes sont mortes. Nous ne voulons pas que ça arrive en Russie." - Vladimir Poutine

Un sommet sur l'Ukraine "dans les prochaines semaines" ?

Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un sommet à quatre (Russie, Ukraine, Allemagne et France) "dans les prochaines semaines" autour du dossier ukrainien. Il y a, selon lui, un "vrai changement" dans les relations entre Kiev et Moscou.

Pour sa part, le président russe a évoqué une légère amélioration dans ses rapports avec son voisin ukrainien depuis l'arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky, au sujet des régions séparatistes pro-russes. "Il y a des choses qui sont dignes de discussions et qui provoquent un optimisme prudent", a déclaré Vladimir Poutine, qui a échangé plusieurs fois avec son homologue.

Depuis 2014 et le début du conflit à l'est de l'Ukraine, 13.000 personnes ont été tuées lors des combats entre les forces du pays et les rebelles pro-russes.

Emmanuel Macron à Moscou l'an prochain

Le président français a annoncé sa venue à Moscou en mai 2020 pour le 75e anniversaire de la victoire de l'URSS contre l'Allemagne nazie. "Je suis reconnaissant" a souligné Vladimir Poutine. Ces cérémonies sont boudées par les dirigeants occidentaux depuis l'annexion russe de la Crimée il y a cinq ans.