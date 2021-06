Bretagne : pas d'alliance avec les marcheurs au conseil régional promet Loïg Chesnais-Girard

Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin. Si le président sortant Loïg Chesnais-Girard arrive en tête mais sans majorité absolue il s'engage à ne pas former de majorité avec des conseillers régionaux étiquetés "majorité présidentielle" de la liste de Thierry Burlot.

Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin en France. Dans notre région, cinq listes se maintiennent. Au premier tour, marqué par une forte abstention, le président PS sortant, Loïg Chesnais-Girard, est arrivé en tête avec 20,95% des suffrages exprimés. Isabelle Le Callennec (LR) a obtenu la deuxième position (16,28% des voix), devant le candidat LREM Thierry Burlot (15,93%), l'écologiste Claire Desmares-Poirrier (14,84%) et le candidat du RN Gilles Pennelle (14,27%).

Ces cinq candidats débattent sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel. Un débat animé par nos journalistes Justine Sauvage et Laetitia Cherbonnel, et qui a donné lieu à une passe d'arme sur la future gouvernance du conseil régional entre Loïg Chesnais-Girard (PS) et Claire Desmares-Poirrier (EELV).

"Loïg Chesnais-Girard a dit hier soir (lors d'un débat sur TV Rennes, NDLR) qu'il n'excluait pas d'aller chercher chez les marcheurs de gauche" a affirmé Claire Desmares-Poirrier, qui évoquait la formation d'une majorité en vue d'un hypothétique troisième tour* au conseil régional. "Faux !" a répliqué le président sortant de la région. "Je redis que je veux être seul en tête, vous mentez madame !" a-t-il poursuivi.

Claire Desmares-Poirrier a ensuite redit qu'elle souhaitait former une majorité de gauche en cas de victoire dimanche, "sans aller jusqu'à la majorité présidentielle". "Moi non plus, je le dis haut et fort" a enchaîné Loïg Chesnais-Girard.

Loïg Chesnais-Girard (PS) interpellé par Claire Desmares-Poirrier (EELV) sur l'éventuelle formation d'une majorité avec Thierry Burlot (LREM) Copier

*Si aucune liste n'atteint 33% des suffrages ce dimanche 27 juin, le président de région devra être élu par les nouveaux conseillers régionaux en formant une majorité avec des membres d'autres listes candidates.