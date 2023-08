Tables rondes, dîner de travail, "préférendum" : Emmanuel Macron réunit les partis politiques à Saint-Denis

Jour J pour Emmanuel Macron et "les rencontres de Saint-Denis". Le chef de l'Etat reçoit ce mercredi, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, les représentants des principaux partis présents au Parlement. Le but : enrayer la crise démocratique et trouver des consensus sur de futurs textes.

Emmanuel Macron lance ce mercredi 30 août les "rencontres de Saint-Denis" afin de trouver des consensus politiques avec les différents partis. © AFP - Ludovic MARIN Ambiance studieuse ce mercredi à la maison d'éducation de la Légion d'honneur : le président de la République y lance ses "rencontres de Saint-Denis", dans la ville de Seine-Saint-Denis. Avec "cette initiative politique d'ampleur", l'Elysée s'est fixé l'objectif de faire travailler les différents partis politiques ensemble. Le but étant de trouver des points communs entre les différents camps sur des textes législatifs à adopter d'ici la fin du quinquennat. ⓘ Publicité Tables rondes et dîner de travail au programme Au fil de l'après-midi, trois tables rondes vont s'enchaîner. Consacrées à l'international, aux institutions et à l'autorité de l'Etat. De ces échanges, rien ne doit filtrer. D'ailleurs, dans la salle de travail ne seront admis aucun journaliste, aucun collaborateur, ni téléphone portable. Seront présents uniquement la quinzaine de participants sollicités par Emmanuel Macron : les onze représentants des principaux partis présents au Parlement, mais aussi les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. La Première ministre sera aussi autour de la table. A noter tout de même l'absence du groupe Liot, auteur de la motion de censure ayant failli renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne en mars dernier durant la fronde contre la réforme des retraites. Le groupe est pourtant composé de 21 députés, issus de différents mouvements politiques. Une décision qui "envoie un mauvais signal", selon un communiqué du groupe. "Il affaiblit, une fois encore, le rôle du Parlement et va à l'encontre des objectifs fixés par le Président lui-même, de dépassement des clivages et des blocages", dénoncent les élus Liot. Un dîner de travail suivra dans la soirée. Sur la table cette fois, il sera question d'éducation ou encore d'intégration. Les membres de la Nupes ont d'ores et déjà dit qu'ils ne participeront pas à cette étape qu'ils qualifient "d'opération de communication". En revanche, les leaders de la gauche comptent bien exiger de nouveau un référendum sur la réforme des retraites. A droite aussi un référendum sera réclamé par Les Républicains et le RN, au sujet cette fois de l'immigration. L'exécutif espère des consensus et réfléchit au "préférendum" Du côté de l'exécutif, on espère avant tout trouver des consensus, "pour bâtir" des textes législatifs. Le gouvernement a évoqué la question des référendums, mais aussi du "préférendum", qui sonderait les Français sur plusieurs questions, avec plusieurs appréciations possibles. En l'absence de majorité au Parlement, Emmanuel Macron souhaite éviter à tout prix de multiplier les passages en force, alors que le 49.3 semble pourtant déjà nécessaire pour faire apdoter le budget 2024.