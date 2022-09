Tablette, téléphone, comment le député de Dordogne Sébastien Peytavie travaille depuis l'hôpital

Le député de la NUPES de la 4e circonscription de Dordogne, Sébastien Peytavie devrait bientôt faire son entrée à l'assemblée nationale. Elu en juin, il a dû être hospitalisé pendant plus de deux mois à cause d'une blessure qui s'est infectée après une chute. Il raconte à France Bleu Périgord.

La frustration pour Sébastien Peytavie. L'écologiste venait d'être élu député dans le Périgord noir en juin, qu'il devait entrer à l'hôpital. Victime d'une blessure qui s'est infectée. Il vient de rentrer chez lui, et il a expliqué à France Bleu Périgord comment s'étaient passés ces deux mois loin des bancs de l'assemblée.

"Avec la technologie aujourd'hui, on peut travailler à distance, on l'a vu pendant le Covid. _J'avais pris ma tablette de l'assemblée et avec mon téléphone, on peut faire des visio-conférence,_explique Sébastien Peytavie. J'ai donné délégation de vote à mes collègues députés écologistes, j'ai pu participer aux votes, j'ai pu déposer des amendements, grâce à mon équipe."

Ecoutez l'interview intégrale de Sébastien Peytavie sur France Bleu Périgord :