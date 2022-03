Tacle de Hollande à Mélenchon : une "pantalonnade" qui "fait beaucoup rire" le député girondin Loïc Prud'homme

Pour l'ancien président de la République, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon serait un "président pas utile" pour la France, "un président qui sortirait de l'Alliance Atlantique", "qui sortirait progressivement de l'Europe", "à un moment, il faut avoir un président utile, pas simplement un vote utile", conclut l'ex chef d'État. "Une pantalonnade" réagit le député insoumis de la Gironde, Loïc Prud'homme, invité de France Bleu Gironde ce jeudi matin, "il ne faut pas prendre ça pour autre chose".

Et Loïc Prud'homme attaque : "Question inutilité, François Hollande est un expert, lui qui a été tellement peu utile et efficace qu'il n'a pas pu se représenter, tellement utile et efficace qu'aujourd'hui sa famille politique est à 1,5% dans les sondages, donc il vaut mieux en rire". Le député girondin croit en la capacité de Jean-Luc Mélenchon de rassembler derrière lui les électeurs de gauche dès le premier tour, "nos idées, notre programme rencontrent un large assentiment dans la population française parce qu'ils répondent effectivement aux préoccupations, en termes d'urgence sociale, mais aussi d'urgence climatique". Loïc Prud'homme qui appelle notamment les électeurs communistes à la "lucidité", "au-delà des affaires de chapelles".