Tags à Poitiers : des mesures bientôt annoncées par la mairie, "c'est bienvenu" estime le député Sacha Houlié

Ce mercredi 24 mai, la mairie de Poitiers organise une conférence de presse pour annonce des évolutions dans son processus d'effacement des graffitis et tags, très nombreux en ce moment sur les murs de la ville . Il est question de moyens humains renforcés et de nouveaux outils. "C'est bienvenu", affirme Sacha Houlié, le député Renaissance de la Vienne et président de la commission des Lois à l'Assemblée nationale. Il félicite les agents de la mairie qui "passent leurs journées à intervenir sur les dégradations".

"Il y a une recrudescence des tags, menaces et dégradations"

Le député souligne l'arrivée en septembre prochain de dix nouveaux policiers nationaux à Poitiers et cinq à Châtellerault. "Ce sont des besoins importants aujourd'hui car les délits sont plus nombreux (dégradations, tags, menaces), déplore Sacha Houlié. Il y a beaucoup d'endroits, pas que dans le centre-ville, où on doit renforcer la sécurité". Le domicile de l'élu a été taggué à de nombreuses reprises (deux fois au moins en un mois) ces derniers temps. "Mais je ne suis pas le seul concerné".

Une visite de l'IGPN

Sacha Houlié était ce mardi 23 mai au siège nationale de la police des polices (l'IGPN), reconnaissant en avril qu'il fallait s'interroger sur le maintien de l'ordre autour des cortèges d'opposants à la réforme des retraite s. Il affirme être "le premier élu" a avoir pris le temps d'aller à la rencontre de ces enquêteurs : "beaucoup en parlent, et peu connaissent", conclut-il. "En tant que Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, je veux comprendre comment on fait pour s'assurer que la police reste exemplaire ?".