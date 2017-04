Les affiches électorales ont la vie dure à Chambéry

Elles sont partout depuis lundi. Ça y est, les affiches électorales sont en place devant les bureaux de vote. Certaines sont déjà taguées ou déchirées. L'imagination ne manque pas pour refaire le portrait des candidats.

Interpeller ceux qui peuvent voter.

Devant la mairie de Chambéry, qui fera office de bureau de vote, les affiches des candidats ne seront pas restées intactes plus de 48 heures. D'Emmanuel Macron a François Asselineau, peu ont été épargnées. D'ailleurs un groupe de trois collégiens arrivent avec un pot de peinture. Cette fois, c'est Marine Le Pen qui va être relookée. Sur son affiche, ils écrivent F- HAINE. Bien sûr, les trois garçons de 13 ans ne pourront pas voter mais pour eux, c'est important de s'exprimer: "C'est une raciste et je n'aime pas ça," explique l'un d'eux. Son ami poursuit: "On fait ça pour interpeller les plus grands qui peuvent voter. On a vraiment de la haine envers Marine Le Pen."

Le reflet d'un écœurement

Un peu plus loin, Catherine assiste à la scène un peu consternée. Pour elle c'est un manque de respect envers les candidats: "On a le droit de ne pas être d'accord avec les hommes et femmes politiques," concède la quinquagénaire. "Mais il faut l'exprimer dans les urnes." Quelques mètres à côté, Jeanne s'est arrêtée au niveau du visage de François Fillon. Elle lit avec amusement ce qui est écrit dessus: "Alibaba et les 40 voleurs." L'étudiante s'exclame: "C'est bien trouvé! Ça reflète l’écœurement de beaucoup de monde. C'est l'expression d'un ras-le-bol."

Ce moyen d'expression est risqué. Le capitaine de police Kirchhoffer rappelle que c'est strictement interdit de déchirer ou de dessiner sur les affiches électorales: "Les personnes qui font cela risquent une amende de 68 euros qui est réduite à 45 euros si elle est payée rapidement et qui peut monter jusqu'à 180 euros si elle n'est pas payée immédiatement." En attendant, à Chambéry, personne n'est allé au poste pour s'en être pris à une affiche électorale.

Maxime Nauche