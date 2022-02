Talant : le maire Fabian Ruinet veut continuer de développer la vidéosurveillance

Alors que deux personnes ont été interpellées après l'agression de deux jeunes Talantais en décembre dernier, le maire LR de la commune Fabian Ruinet fait le point sur le côté sécurité du programme de Valérie Pécresse, la candidate qu'il soutient pour l'élection présidentielle.

France Bleu Bourgogne : "Ressortir le Kärcher de la cave", c'est ce que promet Valérie Pécresse en faisant référence à Nicolas Sarkozy. "Traquer, débusquer, punir les caïds", dit-elle, c'est quelque chose qui vous parle à Talant ?

Oui, c'est quelque chose qui nous parle puisque vous savez que nous sommes en train de développer une police municipale. Je suis le premier maire à avoir armé mes policiers municipaux à la fin de l'année dernière. Bien entendu, on va continuer à le faire non seulement en termes d'effectifs, mais aussi en termes d'armement. Et puis, la vidéoprotection : il n'y en avait pas il y a deux ans. On va encore poser 15 caméras supplémentaires cette année. Ça fait partie d'un ensemble la protection, la sécurité. C'est une demande importante de nos concitoyens.

Est-ce que les armes des policiers municipaux ont été utilisées depuis qu'elles sont en place ?

Il y a deux types d'armes. Il y a les armes létales et non létales. Il ne les utilisent pas pour le moment, mais ça fait partie d'un respect. On a affaire des fois à des jeunes et des caïds qui sont eux mêmes armés. Il n'est pas normal que les services de police, y compris municipaux, ne soient pas armés. Ça fait partie de la dissuasion.

Vous avez des chiffres qui prouvent l'efficacité de cette mesure ?

Les chiffres le montrent très clairement en matière de cambriolages. Il y a une baisse des cambriolages, parce qu'on a mis en place une opération tranquillité vacances qui fait qu'il y a des rotations qui se font régulièrement et ça permet de tranquilliser les habitants. Et puis, bien entendu, les atteintes aux personnes. Quand il y a une présence policière, quand il y a la vidéoprotection, ça limite énormément les atteintes à la personne.

La vidéoprotection, c'est l'un des axes que Valérie Pécresse promet de développer, ça représente quoi sur une commune comme Talant ?

On a maintenant une trentaine de caméras. On en a déployé l'année dernière. On continue cette année. On a mis un PC dans notre poste de police municipale et nous les mettons bien sûr à la disposition de la justice si elle en fait la demande.

Je pense qu'on n'a pas le choix puisqu'on a maintenant une société qui est beaucoup plus violente. Donc, et c'est le rôle du maire, il faut tout faire pour que la sécurité soit maintenue. Et effectivement, il y a la vidéoprotection. Il y aura les drones qui est un sujet aussi important. Et puis, la reconnaissance faciale dans les aéroports. C'est ce que propose d'ailleurs Mme Pécresse pour suivre effectivement les mouvements de personnes.