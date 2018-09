Tarbes, France

Surnommé affectueusement "Peppone" par les Tarbais, Raymond Erraçarret est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Cet ancien maire communiste a marqué la vie politique durant ses trois mandants à la tête de la mairie de Tarbes. Il a dirigé la ville de de 1983 à 2001. Cet instituteur était devenu maire à la suite du décès de Paul Chastellain en 1983, le soir même de sa réélection. Il a été battu aux municipales de 2001 par l'actuel maire, Gérard Trémège.

Registre de condoléances à la mairie

A l'annonce du décès de Raymond Erraçarret, Gérard Trémège a fait part de son "émotion et de sa peine". L'actuel maire de Tarbes a rendu hommage à son ancien adversaire politique : "Jusqu’au bout et avec courage il aura montré son amour pour les siens et pour sa ville. C’était un opposant parfois virulent. Nous nous sommes affronté, souvent confronté et parfois la passion nous emportait. Mais, c’était un homme qui aimait sa ville."