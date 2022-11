Tarbes : une action mercredi pour soutenir les élèves exclus pour avoir bloqué le lycée Marie Curie

Une action est prévue ce mercredi 30 novembre pour soutenir les deux lycéens qui ont été exclus de leur établissement pour avoir mené un blocage. C'était lors d'un blocus mené au lycée Marie Curie à Tarbes, le jeudi 10 novembre. Les deux élèves sont exclus un jour (et trois jours de sursis) pour blocage de l'établissement, incivisme, prosélytisme politique.

ⓘ Publicité

En l'occurrence il s'agit d'élèves engagés politiquement, l'un des deux tracte pour les jeunes communistes des Hautes-Pyrénées. Ce lycéen s'appelle Roman et est en terminale au lycée Marie Curie. Il considère que la situation est injuste : "Ce jeudi 10 novembre, il y avait énormément de lycées bloqués en France et notamment à l'initiative des jeunes communistes."

loading

"Il n'y a jamais eu de répression avant, rappelle Roman. Là visiblement on a tout fait pour que les choses aillent bien, d'ailleurs c'était pacifique pourtant on se prend de la répression, on se fait réprimander. Il y a de la pression." Le lycéen sanctionné assure que ça n'entame ni sa motivation ni son engagement politique.

Le tweet de soutien de Fabien Roussel

Les lycéens exclus sont soutenus par le parti communiste français qui organise une manifestation ce mercredi 30 novembre. Hervé Charles est le secrétaire départemental du PCF 65 : "On soutient bien évidemment ces gamins-là. [...] La prochaine étape c'est quoi ? On n'aura plus le droit de tracter devant les entreprises ou sur les marchés ? On a une organisation de jeunesse qui est bien organisée et leur activité principale, c'est de tracter devant les lycées".

loading

Le proviseur du lycée Marie Curie ne communique sur ce sujet et renvoie vers le rectorat.