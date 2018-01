Chaque 1er janvier apporte son lot de changement, et l'un des plus importants cette année, c'est le tarif des amendes de stationnement qui grimpe en flèche. A partir de ce lundi, les villes peuvent décider de monter l'amende, en cas de non-paiement de votre place de parking.

Normandie, France

En Normandie, les tarifs font le grand écart en fonction des villes. Au Havre, l'amende passe à 30€ si vous dépassez le temps prévu à l'horodateur. Idem en plein centre-ville d'Etretat, dans la zone rouge. Et c'est cinq euros de moins dans la zone orange, la deuxième zone de stationnement un peu plus éloignée, soit 25€, comme le forfait post stationnement prévu à Rouen. Il y a ensuite Elbeuf, où seulement 1€ symbolique est ajouté au PV d'hier qui était à 17€.

Les deux tarifs de stationnement d'Etretat - la maire Catherine Millet Copier

17€, c'est le prix que garde Evreux, où rien ne change, ou presque. Désormais, si vous avez réglé deux euros pour stationner avant de dépasser le temps prévu, vous l'enlèverez du montant et ne paierez que 15€. Et si vous réglez la somme de l'amende sous 48 heures, elle ne sera plus de 17, mais de 12 euros. Un choix de la municipalité pour revitaliser le cœur de la ville.