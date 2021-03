"Tarif diaspora" dans l’aérien, Jean-Guy Talamoni veut revoir les critères

Un tarif diaspora dans l'aérien, oui mais plus restrictif que celui proposé par l'Exécutif de Corse, c’est en substance la réaction de Jean-Guy Talamoni à la mesure présentée ce week-end par Gilles Simeoni.

Le président de l'Assemblée de Corse était l'invité de Vinti Minuti, l'émission politique de RCFM, ce lundi © Radio France - RCFM

"Rester vigilants"

Le président de l'Assemblée de Corse, qui était ce lundi l'invité de Vinti Minuti, l'émission politique de RCFM, précise d'ailleurs que cette proposition s'inspire d'une motion qu'il avait lui-même déposé il y a un an. Mais il faut, dit-il, revoir les critères : « Lorsque l’on fixe des critères ils ne sont jamais parfaits, les propositions formulées par l’exécutif sont perfectibles. _Il faut faire en sorte que ne puissent pas en bénéficier ceux qui ont simplement une résidence secondaire en Corse_, il va falloir être vigilants… Mais sur le principe, quelqu’un qui ne vit pas en Corse, qui a été obligé de la quitter pour subvenir aux besoins de sa famille, ne cesse pas d’être corse pour autant. Il s’agit de les réintroduire à travers les intérêts matériels et moraux, c’est le seul dispositif et c’est la raison pour laquelle je l’avais proposé mais il faut que ce soit suffisamment restrictif. »



De son côté, le groupe "Andà per Dumane", s'étonne de « cette annonce précipitée alors que cette tarification fait l’objet de vives réserves de la part de la Commission Européenne ». Le groupe « n’est pas opposé à mener une réflexion sur une tarification pour les non-résidents » mais elle mérite « mieux que ces initiatives aux relents électoralistes et démagogiques » conclut le communiqué du groupe d’opposition.