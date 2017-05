Tartécourt la commune de Haute Saône qui a voté le plus Marine Le Pen : 81,82 %

Dans le département de Haute-Saône, c'est la commune de Tartécourt qui a voté le plus Marine le Pen. Les 32 votants ont placé la candidate du FN en tête avec 81,82 % des suffrages exprimés. Un record dans le département de Haute Saône.

Au premier tour, Marine Le Pen était en tête dans tous les départements de Franche Comté, et la Haute Saône avait déjà été le département où la leader du FN avait réalisé un très bon score ( 31,36 %) Au second tour confirmation, la Haute Saône est le département de la région Bourgogne Franche Comté qui a le plus voté Marine Le Pen. Et la commune qui détient le record du vote Marine Le Pen au second tour , c'est donc Tartécourt. Une commune du canton de Jussey, au nord de Vesoul. Les habitants de Tartécourt ( 34 inscrits- 32 votants ) ont choisi Marine Le Pen à 81,82 % et Emmanuel Macron à 18,18 %. Il y a eu 5 bulletins nuls.