Taxation des transactions financières : à Saint-Etienne les rondes silencieuses continuent jusqu'à ce mercredi

Malgré la fin de la grève de la faim de l'eurodéputé Pierre Larrouturou, les Ligériens qui ont organisé en soutien des jeûnes et des rondes silencieuses à Saint-Etienne depuis le 11 novembre entendent bien les poursuivre jusqu'au mercredi 18 novembre.

Leurs rondes silencieuses sont visibles depuis le 11 novembre, place Jean-Jaurès à Saint-Etienne : les Ligériens mobilisés en soutien de l'eurodéputé Pierre Larrouturou annoncent qu'ils continuent leurs actions jusqu'au mercredi 18 novembre, alors que le député vient d'annoncer la fin de sa grève de la faim.

"Le combat continue" pour Pierre Larrouturou et les Ligériens mobilisés

L'eurodéputé Pierre Larrouturou l'a annoncé ce matin sur Twitter : il met fin à sa grève de la faim, entamée il y a 18 jours, suite à "l'insistance des médecins du Parlement". Son geste visait à obtenir un renforcement du budget de l'UE en faveur du climat et de la santé. Il affirme néanmoins que "le combat continue" :

Cette annonce ne met pas fin non plus à l'action des Ligériens entamée mercredi 11 novembre à Saint-Etienne. Joints par téléphone, les représentants d'Alternatiba Saint-Etienne précisent que les rondes silencieuses ainsi que les grèves de la faim et jeûnes des militants vont se poursuivre jusqu'au mercredi 18 novembre, "comme prévu initialement".

à lire aussi Des Ligériens en grève de la faim pour la taxation européenne des transactions financières

Pour le dernier jour de l'action et la dernière marche, les militants tablent même sur "une liaison en direct avec Pierre Larrouturou, en guise de conclusion."

Le conseil municipal de Saint-Etienne apporte son soutien

Les Ligériens mobilisés insistent sur la forte participation enregistrée samedi 14 novembre : plus d'une centaine de personnes, selon Alternatiba Saint-Etienne, se sont retrouvées place Jean-Jaurès :

Parmi ces marcheurs, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal de la ville, de la majorité comme de l'opposition. Selon Vincent Bony, militant d'Alternatiba Saint-Etienne, ces élus se sont engagés à déposer une motion au prochain conseil municipal, prévu ce lundi 16 novembre, en faveur de la taxe demandée par Pierre Larrouturou. Elle permettrait de rapporter en moyenne 55 milliards d'euros au budget communautaire, à réinvestir pour le climat et la santé.