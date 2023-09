Taxe foncière : augmentation généralisée

La taxe foncière va augmenter pour tous les propriétaires cette année au minimum de 7,1%. L'Etat a décidé de revaloriser les bases. Les bases c'est la valeur locative de votre bien : ce qu'il vous rapporterait si vous le louiez. C'est ce qui sert de calcul à la taxe foncière.

Une augmentation de la part communale

Le deuxième étage de la fusée c'est la part communale. C'est désormais le seul levier pour une équipe municipale de modifier l'impôt alors que la taxe d'habitation a été supprimée. Dans la Drôme, c'est le village de Saint-Avit qui connait la plus forte hausse : + 30%. Si on ajoute la revalorisation des bases alors le taux progresse de 39%. Pourtant la commune de Saint-Avit reste en dessous de la moyenne nationale de 35% pour la taxe foncière.

En Ardèche, c'est la commune d'Andance qui remporte la palme. Elle a votée une augmentation de 19%. Soit une augmentation totale de 27%. La commune est dans la moyenne nationale de 35% pour son taux de taxe foncière.

Et puis il y a les communes dont le taux n'augmente pas qui ont déjà un pourcentage élevé. Le Teil est la commune de Drôme-Ardèche avec le taux le plus important : 44,75%. C'est aussi le cas à Annonay, Romans ou encore Privas. Des bourgs centre explique le président de l'association des maires d'Ardèche Olivier Péverelli qui assument des structures que les communes alentours n'ont pas à supporter comme des salles des fêtes, des écoles ou des gymnases.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères fait partie de la taxe foncière; Or le traitement des ordures ménagères coutent de plus en plus cher : il faut désormais trier un maximum pour éviter la mise en centre d'enfouissement. L'Etat perçoit la taxe sur les activités polluantes (TGAP) pour chaque tonne enfouie. Une taxe qui se montera à 65 € la tonne en 2025. Un cout important pour inciter les collectivités locales à valoriser les déchets.