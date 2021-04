Taxe mobilité : les petits patrons manifestent mais l'agglo du Cotentin trace son chemin

Les conseillers communautaires se succèdent pour entrer dans le gymnase transformé en salle de conseil de l'agglomération du Cotentin. Dans leurs mains, un tract contre la taxe mobilité qu'ils ont voté voici quelques semaines et qui concerne les entreprises de plus de 11 personnes sur le territoire du Cotentin.

Le tract vient de leur être remis par des patrons de PME, une cinquantaine, venus manifester leur opposition à ce nouvel impôt qui représente 1,5% de la masse salariale de leurs entreprises et qui entrera en vigueur au 1er juillet. "Dans mon cas, cela représente environ 7000 euros de plus de prélèvements par an. On nous impose cette taxe alors qu'on traverse une vraie crise, et que beaucoup d'entre nous ont dû souscrire des prêts pour s'en sortir. En plus, on n'a pas été consulté!", s'énerve le gérant d'une entreprise d'électricité.

Une taxe prévue par la loi

Au delà de la colère liée à l'apparition d'une nouvelle taxe, il y a aussi de l'incompréhension à être mis à contribution pour développer le réseau de transports en communs du Cotentin, alors qu'ils estiment pour beaucoup, que ce service ne servira pas à leurs équipes, étant situés en milieu rural. Sauf que c'est la loi qui veut que ce soient les entreprises qui financent, à travers cette taxe, le développement des transports. Et c'est l'un des premiers points que développe le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte.

On ne peut pas résumer ce dossier à une problématique fiscale. L'ambition c'est de doter le Cotentin d'un service de transports en commun qui profite à tous.

Face à une délégation de chefs d'entreprises, il rappelle que cette décision ne peut être considérée comme une politique anti-entreprises. Il rappelle aussi que la collectivité contribue fortement à la bonne santé des entreprises du territoire à travers la commande publique : les marchés publics. "Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont investis en travaux et qui permettent de faire travailler les entreprises du Cotentin", précise David Margueritte avant de réexpliquer l'ambition derrière cette taxe. "On ne peut pas résumer ce dossier à une problématique fiscale. L'ambition, c'est de doter le Cotentin d'un service de transports en commun qui profite à tous, et qui place notre territoire à la pointe, pour améliorer le quotidien des habitants, mais aussi participer à l'attractivité de notre territoire. Sans cette taxe mobilité (qui rapportera environ 20 millions d'euros en année pleine)_, ça n'est pas possible, et nous passerons à côté du train de l'histoire!_"

Quelques conseillers communautaires ont fait part de leurs doutes sur la taxe mobilité, mais l'agglomération n'a pas reculé. © Radio France - Benoît Martin

Le vote du budget pour tourner la page

A la sortie de cette entrevue, les patrons ne sont toujours pas convaincus. La garantie, réitérée, que le taux de la taxe pourra être revu à la baisse chaque année lors de concertations, ne suffit pas à provoquer l'adhésion au projet et c'est donc dans un concert de klaxons qu'ils quittent les lieux.

Quelques heures plus tard, alors que quelques élus ont profité des débats pour manifester leurs doutes, voire leur opposition à la taxe, l'assemblée adopte le vote du budget primitif de l'agglomération. "Pour moi, le vote du budget ce soir clôt la polémique", confie David Margueritte, impatient de pouvoir passer à autre chose.