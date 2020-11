Télétravail : Elisabeth Borne met en garde contre le risque de sanctions s'il n'est pas respecté

Vendredi 6 novembre, la ministre du Travail Elisabeth Borne s'est rendue dans trois entreprises à Paris et la Défense pour un déplacement sur le thème du télétravail. Elle a rappelé qu'il fallait absoluement le privilégier, alors que "l'épidémie est encore très brutale".

La ministre s'est déplacée dans trois grandes entreprises pour rappeler les règles en vigueur : BNB Paribas, Engie et Total. Pas un choix au hasard, puisque BNB Paribas par exemple, a été pointé du doigt pour son "télétravail à la carte". Interrogée sur de possible sanctions, Elisabeth Borne a d'abord dit "faire confiance au dialogue social dans les entreprises", tout en ajoutant que si certains entreprises ne comprennent pas, "on sera amenés à mettre des sanctions".

Elle a aussi demandé à tous les salariés de "jouer le jeu", tout en reconnaissant qu'en région parisienne, les nombreux petits logements, ou bruyants, rendaient la tâche plus compliquée. Mais pas d'exception à la règle rappelle la minsitre, précisant que "plus on jouera le jeu, plus ce confinement sera court".