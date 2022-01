Télétravail obligatoire : "à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle" pour Laurent Pietraszewski

Le télétravail devient obligatoire dans les entreprises qui peuvent le mettre en place. Les salariés devront travailler de chez eux au moins trois jours par semaine. Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat en charge des retraites et de la santé au travail en parle sur France Bleu Nord.

Invité du 6-9 de France Bleu Nord, ce lundi, Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat en charge des retraites et de la santé au travail évoque l'obligation de travailler chez soi au moins trois jours par semaine pendant les trois prochaines semaines. "A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles mais de façon proportionnée" explique le secrétaire d'Etat qui reconnait toutefois que l'ensemble des 19 millions de salariés ne peuvent pas rester chez eux pour travailler. Néanmoins, Laurent Pietraszewzski estime que dans chaque entreprise des aménagements peuvent être trouvés. Et de citer l'exemple d'une société de chauffage d'Armentières dans le Nord qui peut demander à ses ingénieurs et ses commerciaux de travailler à distance.

Ce n'est pas négociable

Aujourd'hui, le télétravail au moins trois jours par semaine n'est pas une option pour les chefs d'entreprise mais une obligation avec sanction à la clé en cas de non respect. Pour le secrétaire d'Etat, un salarié peut saisir le représentant du personnel s'il estime que son employeur ne met pas en place le télétravail alors qu'il le pourrait. Jusqu'à nouvel ordre, l'obligation de télétravailler est prévue pour une durée de trois semaines. Laurent Pietraszewski explique que le gouvernement se base sur les prévisions des scientifiques qui fixent le pic des contaminations par le variant Omicron autour du 15 janvier. "Lorsque nous baissons nos interactions de 20% collectivement, explique-t-il, nous divisons par deux la pression qu'il y a sur l'hôpital. C'est cela qu'il faut faire, préserver l'hôpital."

En tant que secrétaire d'Etat en charge de la santé au travail, il indique qu'il n'est pas "un passionné du full-télétravail à temps complet (...) parce qu'on a besoin d'interactions sociales. C'est une mesure qui doit être encadrée. Je crois beaucoup, conclut-il, à la négociation sociale de proximité pour un accord sur le télétravail qui va s'inscrire dans le temps."