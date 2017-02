Témoignage : "Fils d'ouvriers, je voterai Front National pour la première fois de ma vie le 22 avril"

Vendredi la présidente du FN était à Clairvaux-les-lacs dans le Jura. Un meeting dans la salle des fêtes de la commune devant 600 personnes. Parmi elles, Patrice, 55 ans. Fils d'ouvriers, c'était la première fois qu'il assistait à un meeting de Marine Le Pen.

La campagne électorale de Marine Le Pen a fait étape dans le Jura vendredi soir. Ils étaient 600 hier dans la salle des fêtes de Clairvaux-les-lacs. Un meeting qui a pourtant bien failli être annulé. Parmi ces militants et sympathisants, il y avait Patrice, 55 ans. Ancien maçon, il habite dans l'Ain, et il est aujourd'hui éboueur dans une collectivité. Fils d'ouvriers, il assistait pour la première fois à un meeting de Marine Le Pen. Il en est ressorti convaincu qu'il voterait bien FN en avril prochain : "Je n'ai jamais voté Front National, mais cette fois je vote Front National. Mes parents étant ouvriers, on vote à gauche. Mais là la gauche ce n'est plus ouvrier. Mes parents ils se crevaient au boulot, et la gauche défendait les ouvriers mais maintenant la gauche c'est n'importe quoi. Donc il faut commencer à partir sur quelque chose de valeur, et le seul truc de valeur c'est Marine Le Pen."

Il n'y a plus de boulot, il faut qu'on le garde pour nous." Patrice, 55 ans

Patrice est surtout préoccupé par la question de l'emploi. "C'est vrai qu'avant on pouvait accueillir les étrangers parce qu'on avait du travail. Il y avait du travail pour eux, et maintenant on n'a plus de travail pour eux, parce qu'on n'en a pas pour nous. C'est vrai ce qu'elle dit [Marine Le Pen, ndlr], on n'est pas raciste mais juste gentiment, poliment, leur dire il n'y a plus de boulot pour vous, il faut qu'on le garde pour nous. Il faut en arriver là, et sans avoir peur de le dire. Faut dire stop, et maintenant on vote Front National." Mais reste un obstacle de taille, même si Marine Le Pen est en tête au premier tour (elle est créditée de 26 % des voix dans le dernier baromètre Ifop de février, contre 21 % à Emmanuel Macron et 18,5 % à François Fillon), la candidate aura fort à faire pour gagner l'élection le 7 mai.

En 2012, Marine Le Pen n'avait réuni "que" 17,9 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle mais entre temps, le parti a progressé. Aux dernières élections régionales en 2015, la candidate FN Sophie Montel avait obtenu 32% des voix en Bourgogne Franche-Comté.