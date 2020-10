Tempête Alex : Emmanuel Macron est arrivé dans les Alpes-Maritimes

"On a signé l'arrêté de catastrophe naturelle aujourd'hui, a déclaré Emmanuel Macron dès son arrivée à Tende ce mercredi après-midi. Ça va permettre de déclencher les indemnisations", a précisé le chef de L'Etat venu rencontrer les secours, les élus et les habitants sinistrés.

Il a prévu d'aller à la rencontre des personnes traumatisées par les destructions dûes aux inondations à Tende, Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie, ainsi que les personnels de secours eu centre opérationnel départemental installé à la préfecture de Nice. Le président de la République sera ensuite interviewé dans les journaux de 20h de TF1 et de France 2 en direct de Saint-Martin-Vésubie.

Trois vallées du nord de Nice ont été frappées vendredi dernier par des pluies torrentielles et des crues brutales qui ont fait au moins quatre morts, huit personnes disparues et treize autres "supposément disparues". Ces intempéries ont frappé jusqu'en Italie, avec deux morts dans le Val d'Aoste et le Piémont.

Les habitants de Tende accueillent le président Macron © Radio France - Maxime Becmeur