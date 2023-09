Tempête Alex : Eric Ciotti met une nouvelle fois la pression sur Christian Estrosi pour finir les travaux

Dans un nouveau courrier adressé à Christian Estrosi ( le président de la Métropole Nice Côte d'Azur), Eric Ciotti le député LR des Alpes-Maritimes dénonce " le non achèvement de la reconstruction d'importants ouvrages relevant de la Métropole Nice Côte d'Azur, détruits par la tempête Alex le 2 octobre 2020". Le député se dit inquiet à l'approche de la saison la plus dangereuse pour les inondations.

"Face à cette situation, ne rien faire pourrait s'apparenter à une mise en danger d'autrui" Eric Ciotti

Le député cite ensuite une longue liste " d'opérations urgentes" qui selon lui nécessite au plus vite une reconstruction, Eric Ciotti prend aussi l'exemple d'une route métropolitaine provisoire entre Saint-Martin-Vésubie et le Pont de Maissa : "Une route implantée depuis de longs mois dans le lit de la rivière , là ou le plus de maisons ont été détruites et où plusieurs victimes ont été malheureusement dénombrées. Aucun dispositif de fermeture de cette route ou de signalétique d'alerte n'a été mis en place(...).Plusieurs centaines d'habitations demeurent ainsi menacées". Avant de conclure " aux responsabilités qui sont les vôtres, et à quelques jours de la douloureuse date anniversaire de la tempête Alex, l'inertie n'est plus acceptable". Il saisit par ailleurs la Première ministre et le Préfet des Alpes-Maritimes.