Tempête Alex : "On est en état de guerre" les habitants de Tende se sentent oubliés

Le maire de Tende se sent abandonné. Il déplore des lourdeurs administratives qui laissent les 2.000 habitants dans l'impasse et dans des conditions spartiates, plus de deux semaines après le passage de la tempête Alex.

Dix-huit jours après la tempête Alex, Tende est toujours isolée. Certes une liaison est possible depuis Saint-Dalmas-de-Tende en train grâce au train des merveilles depuis ce lundi. Mais il n'y a que deux allers/retours par jour et à des horaires difficiles à gérer : neuf heures du matin et 15 heures l'après-midi. Jean-Pierre Vassalo invité de France Bleu Azur ce mardi matin déplore aussi des conditions spartiates.

à lire aussi Tempête Alex : le long travail de recherche et d’identification des victimes

"On est encore à la case départ, on n'a pas d'eau potable depuis dix-huit jours"

Le boulanger n'a pas d'eau pour faire son pain s'alarme le maire. Il déplore aussi les ordures qui ne sont toujours pas évacuées de Tende. Les commerces n'ont pas non plus rouvert. "S'ils ne redémarrent pas, dans un mois ils auront tous déposé le bilan"

"Si ce soir il neige, on ne pourra plus atteindre le train car le train arrive dans un quai provisoire sur une portion de voie où on a fait une rampe dans un talus en terre"

Une solution italienne

Le maire est en colère alors que, selon lui, il existe une solution italienne. Mais les lourdeurs administratives empêchent d’accélérer le désenclavement via cette solution.

"On se renvoi la balle entre la France et l'Italie alors que tous les jours le maire de Vernante me téléphone pour me dire qu'on a les trains qui sont prêts à arriver"

Le maire qui affirme aussi que si rien n'est fait, le CHU devra fermer en partie, car les agents ne viendront plus travailler.