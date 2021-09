Tension immobilière, plan collège repensé, solidarités: le département de la Gironde fait sa rentrée

Le lieu n'a pas été choisi au hasard pour la conférence de rentrée de Jean-Luc Gleyze. A Marcheprime, c'est dans la cour intérieure d'un tout nouveau logement social que le président PS de la Gironde s'est installé ce jeudi pour évoquer les gros dossiers de cette rentrée. Ici, dans moins d'un mois, plusieurs familles s'installeront dans ces nouveaux logements dont deux sont destinés à des personnes en situation de handicap. Un projet lié au problème du logement, récurrent dans le département, et auquel Jean-Luc Gleyze veut remédier avec un habitat dit inclusif. "Les logements doivent être accessibles à un prix décent, ce qui signifie l'intervention de bailleurs sociaux (...) il faut essayer de faire monter l'offre car on sait que la question du montant des loyers est consécutive à la loi du marché : plus les habitants arrivent, plus il y a de demande, plus les prix montent" précise le président du département.

De plus en plus de tension immobilière, y compris hors de la métropole bordelaise

Jean-Luc Gleyze le reconnaît, les difficultés à se loger sont croissantes en Gironde et ont tendance à s'étendre au-delà de la seule métropole bordelaise. "On voit les premières périphéries, comme le sud du Médoc ou le sud de la métropole, ou encore les territoires situés entre la métropole et le Bassin d'Arcachon, qui sont soumises à très forte pression démographique. Ces pressions-là sont aussi observables dans le Libournais et le Créonais" remarque le président du département, qui veut lutter contre "l'étalement urbain" autour de Bordeaux métropole. Pas de solution miracle à la clé mais un appel aux collectivités, notamment les communautés de commune, qui doivent "prendre en compte ces données" insiste Jean-Luc Gleyze.

En réponse à l'accroissement de la population, le département annonce ajuster son "plan collège 2024", qui devient un "plan collège ambition." Concernant les communes qui pourraient accueillir de nouveaux établissements, Jean-Luc Gleyze évoque en priorité Le Taillan-Médoc.

"Aller plus loin" sur le volet solidarités : un projet de "Parlement"

C'était l'une des annonces de ce lundi de rentrée départementale : Jean-Luc Gleyze annonce la création d'un "Parlement des solidarités" pour donner une nouvelle orientation aux politiques publiques de solidarités. "Au lieu de réfléchir à la question des personnes handicapées d'un côté, des personnes âgées de l'autre côté, l'idée est de réfléchir de façon beaucoup plus globale" explique Jean-Luc Gleyze. "On aura des universitaires qui nous aideront à avoir des données fiables sur l'évolution des situations, des associations (...) et des habitants et habitantes qui nous diront ce qu'ils attendent du département." Ce Parlement devrait se former avant la fin de l'année 2021, pour un premier compte-rendu début 2022.