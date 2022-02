Corse: tension maximale entre le gouvernement et le président de l'exécutif

Le temps est à l'orage entre la Corse et Paris. En cause, le mandatement d'office auquel le préfet a procédé mardi pour prélever 9,2 millions d'euros sur les comptes de la Collectivité de Corse. Qui a provoqué la "colère" de Gilles Simeoni.

Jusqu'où ira l'escalade politique? Dans une conférence de presse virulente organisée jeudi à l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif a opté pour une stratégie de rupture avec le gouvernement. Ses attaques visent en premier lieu le préfet de Corse sur le départ Pascal Lelarge avec lequel un bras de fer est engagé depuis plusieurs mois.

"M. Lelarge, qui venait d'apprendre le matin même qu'il n'était plus préfet de Corse a vidé les caisses de la collectivité de Corse (CDC) comme un voleur, de manière clandestine", a tonné Gilles Simeoni face à la presse. Brandissant un courrier qu'il a adressé la semaine dernière au premier ministre, il plaidait pour une négociation du paiement de ces intérêts. Ou d'un partage du règlement avec le gouvernement. Une lettre qui est restée sans réponse selon lui.

"M. Lelarge a vidé les caisses de la CDC comme un voleur"

Selon Gilles Simeoni, qui était revenu en décembre avec des victoires politiques, le gouvernement ne tient pas ses annonces, conquises après quatre mois de de négociations. Parmi elles, le règlement de la somme de 50 millions d'euros pour contribuer au paiement de l'amende due à la Corsica Ferries. Celle-ci pèse 86.3 millions d'euros et est issue de condamnation de la CDC pour le subventionnement illégal de la SNCM de 2007 à 2013 au détriment de la compagnie aux navire jaunes.

"Nous avons payé le principal et nous devions discuter des intérêts car en droit, ceux ci représentent le temps ou la mauvaise foi et peuvent être négociés avec le créancier", poursuit Gilles Simeoni. Tout en interrogeant si cette "attitude scandaleuse" et sans précédent en quarante ans a été "voulue ou est cautionnée" par l'Etat. Il demande publiquement au gouvernement une réponse avec la prochaine session de l'assemblée, les 24 et 25 février.

La "colère" de Gilles Simeoni ce 18 février face à la presse Copier

De son côté, le préfet de Corse a rappelé qu'il se comportait comme un "huissier" qui ne faisait qu'exécuter la procédure initiée le 9 décembre 2021. Le ton libre et cassant de Pascal Lelarge qui tranche avec la réserve habituelle des serviteurs de l'Etat et sa gestion des dossiers où il aimait à rappeler qu'il détenait le carnet de chèques, avait conduit les nationalistes à exiger sa tête.

Ont-ils trop claironné le nom de son successeur, Franck Robine, dans la presse? Actuel conseiller du premier ministre, il avait été préfet de Corse six mois avant que la première crise ne le rappelle à la maison mère. Et était notoirement natio-compatible. Trop, sans doute?

Quoi qu'il en soit, le préfet de Corse Pascal Lelarge l'affirme : jusqu'au 7 mars, date à laquelle il sera remplacé par Amaury de Saint-Quentin, il est toujours le pensionnaire du palais Lantivy. Lors du contentieux, à l'automne, il avait taclé les nationalistes : "Inutile de palabrer, de gesticuler, il faut payer", avait-il affirmé dans la presse. Il se dit aujourd'hui "scandalisé" par les attaques dont il est la cible :" Nous travaillons pour la Corse et dans l'intérêt des corses".

Le préfet Lelarge dit être tenu par les termes de la loi. Copier

Cette tension supplémentaire aggrave le divorce entre Emmanuel Macron et la Corse qui n'a jamais vu la couleur du pacte girondin qu'il annonçait en 2017. Mais la stratégie affichée de rupture avancée par le président de l'exécutif interroge aussi dans les rangs de l'opposition. Gilles Simeoni a-t-il un problème de méthode? En tout cas, selon Jean-Christophe Angelini, on ne peut pas en permanence jouer la rupture avec l'Etat.

Jean-Christophe Angelini critique la méthode de Gilles Simeoni dans sa relation avec l'Etat. Copier

Depuis sa réélection à la majorité absolue en juin 2021, il avait repris le chemin de la discussion avec Paris. Débarrassé de ses alliés génants, Corsica Libera et le PNC, Gilles Simeoni traitait en direct avec l'Elysée qui ne voulait pas de vagues pour la présidentielle. C'est râté. Les dossiers mis en avant par l'exécutif, rapprochement des prisonniers du commando Erignac, desserte maritime, statut d'autonomie sont en panne.

Gilles Simeoni envisage aujourd'hui la possibilité de former un recours au mandatement d'office. De son côté, le député Jean-Félix Acquaviva, qui qualifie aujourd'hui le gouvernement de "bonimenteur" s'était interrogé sur l'hypothèse d'une question orale au gouvernement à l'Assemblée Nationale.

La relation entre la Corse et à Paris pourrait donc à nouveau connaître une nouvelle période de tempête politique.