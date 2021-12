VIDÉO - Tensions entre le maire de Bourgoin-Jallieu et les agents municipaux au début du conseil municipal

Des agents de sécurité et des policiers étaient postés devant l'entrée de la Halle Grenette pour empêcher les manifestants d'entrer et de perturber le conseil.

Après "dix mois de consultations" selon le maire Vincent Chriqui, mais aussi plusieurs semaines de mobilisations des agents municipaux opposés à ses conditions d'applications, la réforme des 1.607H a été votée en conseil municipal à Bourgoin-Jallieu ce vendredi soir. Elle doit entrer en vigueur dès le mois de janvier et augmenter le temps de travail des agents territoriaux, pour le ramener à 35H.

La police pour empêcher les agents municipaux d'entrer

La CGT l'a affirmé à plusieurs reprises : elle n'est pas opposée à cette réforme mais à Bourgoin-Jallieu, elle estime que le maire ne respecte pas l'esprit de la loi. Comme au conseil municipal du mois de novembre, des agents municipaux sont venus dénoncer l'absence d'accord avec Vincent Chriqui sur le sujet mais cette fois, des agents de sécurité et des policiers leur empêchent d'accéder à la Halle Grenette.

Cette situation a attisé la colère de la trentaine de manifestants. "C'est illégal !" crient-ils à plusieurs reprises avant que le maire vienne à leur rencontre. L'une des difficultés entre les agents municipaux et Vincent Chriqui, c'est la prise en compte de la pénibilité. La réforme prévoit que la reconnaissance de la pénibilité puisse permettre des dérogations au temps de travail pour certains métiers.

La pénibilité au cœur des discussions

"La pénibilité c'est un sujet dont on peu discuter" assure le maire. "La question c'est : est-ce qu'il y a dans la collectivité des emplois qui sont pénibles au sens où ça conduirait à déroger à la mise en œuvre des 1.607H ? La réponse est non." Vives protestations dans le groupe de manifestants, parmi lesquels des agents qui travaillent dans les écoles maternelles ou cet agent d'entretien qui prend le maire à partie. "Vous venez avec moi, à 5H, à balayer les rues, à ramasser la merde des gens et on verra !"

La gauche demande le retrait de la délibération

Malgré la colère, le maire rentre assurer le conseil municipal et assure devant les élus que de nombreuses réunions ont eu lieu sur le sujet. Peu convaincue, l'opposition de gauche demande le retrait de la délibération sous les applaudissements des manifestants qui suivent le conseil sur internet à l'extérieur et appuient leurs pancartes contre les vitres de la Halle Grenette.

Vincent Chriqui répond que la loi oblige à voter le passage au 1.607 heures avant la fin de l'année, c'est donc chose faite malgré l'opposition de la gauche. La CGT a immédiatement annoncé qu'elle déposait un préavis de grève illimitée. Le syndicat a déjà interpellé le préfet de l'Isère et assure être prêt à solliciter Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique qui porte ce texte de loi.

ÉCOUTEZ - Les discussions étaient tendues entre le maire de Bourgoin-Jallieu et les manifestants, bloqués aux portes du conseil municipal Copier

La mairie estime que la mise en place de cette réforme va lui coûter 250.000 euros, notamment pour financer les compensations des agents municipaux qui vont gagner 2,4% de plus pour 2% d'augmentation du temps de travail. Certains gagneront 150€ de plus sur un an, ceux qui ont plus d'ancienneté toucheront 75€ par jour supplémentaire travaillé.