TER : de nouvelles hausses des prix possibles en PACA en fonction de l'évolution de l'inflation

Le vice-président de la région chargé des transports était l'invité de France Bleu Azur à 7h45 ce vendredi matin. Il confirme que de nouvelles hausses sont possibles de tarifs des TER, si l'inflation perdure.

Quand on est vice-président chargé des transports et qu'on augmente le prix des billets, est ce que ce n'est pas l'aveu d'un échec, celui de maintenir un service public à prix constant?

Non, pas du tout. Ce n'est pas un échec. Depuis sept ans, il n'y avait eu aucune augmentation de tarifs sur les réseaux régionaux, aussi bien les TER que les lignes express régionales. Nous avons eu pendant cette période une augmentation de nos coûts de revient de plus de neuf pourcent. Et donc, nous faisons de la bonne gestion en limitant au maximum ces hausses puisqu'elles sont simplement de 2,82 % sur les titres unitaires et de 4,55 % sur les abonnements. Vous voyez très limitée par rapport à ce que nous subissons.

Ça fait une somme quand même de plus pour les voyageurs azuréens. Vous comprenez leur incompréhension ?

J'entends que évidemment, les augmentations ne sont jamais agréables. Maintenant, nous avons la charge d'un service public. Un service public doit être équilibré. Je rappelle que les ressources issues de la tarification représentent à peine 25 % des recettes. C'est le premier budget de la région. C'est 600 millions d'euros qui sont consacrés au transport et donc nous faisons de la bonne gestion en limitant au maximum ces augmentations.

Vous nous affirmez qu'il n'y aura pas de nouvelles hausses ?

Les hausses ont été enregistrés au 1ᵉʳ avril. Maintenant, nous regardons, nous et nous voyons comment évolue la situation. Là, nous avons pris des dispositions pour l'année en cours. Maintenant, nous allons voir comment les prix augmentent. Et je vous rappelle que les transports sont très soumis à la fois aux prix de l'énergie et également aux prix de l'ensemble des coûts qui progressent actuellement à cause de l'inflation.

Est-ce qu'il y a plus de voyageurs qu'avant avec la hausse des prix des carburants ?

Incontestablement, nous avons de nouveaux Azuréens. On travaille sur des données généralement semestrielles. Je pense que nous aurons des éléments précis à la fin de ce semestre. Mais incontestablement, le nombre d'utilisateurs progresse.

La région envisage de supprimer la carte de réduction bien pratique, notamment par exemple pour les jeunes. Pour quelle raison?

Nous refondons complètement la tarification, nous souhaitons qu'elle soit plus simple, plus lisible et nous mettons vraiment l'accent sur les tarifs solidaires. Nous nous étions engagés dès le mois de juillet de 2021. Nous arrivons à peu près à la fin du cycle de concertation. Les choses seront présentées à la fin de ce semestre, justement.

Des aides supplémentaires ?

Nous allons par exemple mettre en place un tarif solidaire qui ira en fonction du quotient familial jusqu'à 90 % de diminution sur le tarif unitaire et sur les abonnements. Donc on est dans une démarche qui est dans une démarche d'équité. Il y aura plus d'accompagnement. Par exemple, nous allons plus accompagner les groupes qui travaillent et qui voyagent ensemble. Nous allons plus accompagner celles et ceux qui ont choisi le télétravail.

Concernant le train des Pignes en danger, nous dit la CGT. La Région aurait décidé de remplacer le tronçon Annot-Digne les Bains par un autocar. Est ce que vous confirmez ?

C'est complètement faux. Nous réalisons des travaux sur le tunnel qui avait subi des dommages. Cela prend du temps. Nous continuons à investir sur toute la ligne. Pour nous, la ligne, elle part de Nice et elle va jusqu'à Digne.

Et vous n'avez pas non plus supprimé les trains 15 et 16 de la ligne il y a deux ans ?

Nous avons chaque année un plan de transport qui rajoute des lignes et qui en enlève.

Qui en enlève donc ?

Qui en rajoute et qui en supprime. J'aimerais aussi que l'on souligne le "qui en rajoute". Parfois, nous constatons qu'il y a une fréquentation bien trop insuffisante et je vous rappelle que c'est un souci d'optimisation, nous faisons un plan de transport. Tous les jours, nous avons plus de 120.000 à 150.000 personnes en dehors des scolaires qui utilisent nos réseaux. Donc il se peut, et c'est le cas en l'occurrence, que sur des trajets qui étaient notoirement peu fréquentés, nous ayons fait des adaptations. Globalement, notre offre progresse, le nombre de services que nous mettons à la disposition de tous les citoyens de la région augmente et je ne voudrais pas que sur un exemple la CGT dise : il y a une menace sur la ligne, on est en train de privilégier les uns pour les autres. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.