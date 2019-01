Territoire de Belfort : Laurent Wauquiez attendu le 1er février

Belfort, France

Laurent Wauquiez entamera le 1er février un "tour de France" pour avoir un "vrai dialogue avec les Français", qu'il oppose à ce qu'il a qualifié de "tournée électorale" d'Emmanuel Macron, a annoncé ce vendredi à l'AFP le président des Républicains (LR).

La première étape de cette série de déplacements successifs, qui pourrait s'étaler sur une dizaine de jours, sera le Territoire de Belfort le 1er février, a-t-on précisé chez LR. Une information confirmée à France Bleu Belfort Montbéliard par le maire LR de Belfort Damien Meslot, mais pour l'instant le programme détaillé et l'horaire d'arrivée ne sont pas encore connus.

Aller dans les entreprises, les associations...

"Ce que je veux, c'est faire toute une série de déplacements partout sur le territoire dans lesquels l'objectif est d'aller discuter avec des commerçants, d'échanger avec des artisans sur leur lieu de travail, d'aller dans des entreprises discuter avec les salariés, dans des exploitations agricoles, d'aller voir des bénévoles dans les associations, et d'être dans une situation où on écoute", a expliqué M. Wauquiez à l'AFP.

Le grand débat, ça ne peut pas être une tournée électorale"

"Un débat, ça ne peut pas être juste un échange avec plus ou moins de monologue dans des salles fermées, avec des scénarios plus ou moins organisés et des questions plus ou moins connues à l'avance. Ça, _ça s'appelle une opération de communication_. Et à force de communiquer, vous n'entendez pas", a ajouté le président de LR. "Le grand débat, ça ne peut pas être une tournée électorale. Ce doit être des politiques qui acceptent de se remettre en cause, qui prennent le temps et qui écoutent", a-t-il insisté.

Le président de LR s'est entretenu avec Emmanuel Macron ce jeudi dans la Drôme avant un débat auquel il était convié en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. A la sortie, Laurent Wauquiez avait dénoncé "des voyages dans une bulle" et demandé au chef de l'Etat d'échanger "directement avec les Français".