Territoire de Belfort : le département volontaire pour tester l'uniforme au collège

Le Territoire de Belfort pourrait faire partie de ceux qui expérimenteront le port de l'uniforme dans les collèges. C'est en tout cas la volonté du président du département , Florian Bouquet, qui a manifesté son intérêt auprès du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal.

L'élu explique vouloir ainsi « s'épargner des polémiques qui divise la société », faisant référence à l'interdiction du port de l'abaya décrétée avant la rentrée.

Le 4 septembre dernier, Gabriel Attal avait annoncé qu'une tenue unique méritait d'être testée, aussi bien à l'école que dans le second degré, appelant donc les élus intéressés à se rapprocher de ses services pour proposer leurs établissements.

Florian Bouquet, qui précise qu**'il n'y a pas eu d'incident depuis la rentrée** dans les collèges du département, a manifesté son intérêt : « Cette proposition du ministre de l'Éducation ne me choque pas. Cela permet d'éviter un débat à chaque rentrée scolaire et de réduire les coûts des achats de vêtements pour les familles. Dans les bâtiments de la République, en l'occurrence les collèges entretenus et gérés par le département, il parait normal que chacun s'applique des règles de vie commune, de respect mutuel et de respect de la laïcité. Je ne souhaite pas que les uns et les autres se déchirent sur ces principes fondamentaux qui dirigent notre République. »

Le département étudie donc la faisabilité et les couts qu'engendrait un tel projet pour les 13 collèges publics du département.

Le ministre de l'Éducation annoncera quant à lui à l'automne les modalités d'expérimentation de la tenue unique à l'école.

Maintien des tarifs de la cantine

Cette annonce fait partie des grands axes de la politique du département concernant les collèges, dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse.

Pour l'année 2023-2024, ce sont précisément 5886 élèves qui fréquenteront les 13 collèges publics du Territoire de Belfort, 1281 ses 3 collèges privés.

Les établissement ne sont pas au maximum de leur capacité d'accueil : « La sectorisation reste inchangée. Les effectifs sont stables. Nous avons décidé de nous en réjouir car cela permet aussi à nos élèves d'apprendre dans les meilleures conditions » commente Florian Bouquet.

Dans ce contexte d'inflation, les tarifs de la demi-pension sont maintenus : à 3,30 euros pour le plein tarif, jusqu'à la gratuité pour les boursiers les plus défavorisés. La prise en charge du coût des cantines sur l'année est de 2,3 millions d'euros.

Parmi les nouveautés de cette rentrée 2023-2024, l'ouverture d'une nouvelle classe ULIS ( Unités localisées pour l'inclusion scolaire), spécialisée dans l'accueil des élèves ayant des troubles cognitifs, au collège Camille Claudel de Montreux-Château. Une classe UP2A, destinée aux élèves allophones, ouvre au collège Rimbaud de Belfort.

Travaux et investissements

Coté travaux, le département poursuit son « plan gymnase », qui prend en charge la moitié des dépenses pour la rénovation des infrastructures, et accompagne les communes dans l'ingénierie du projet. Les prochains gymnases sur la liste pour être rénovés sont ceux des collèges de Giromagny et de Morvillars.

Ces derniers, ainsi que celui de Delle, ont également bénéficié d'une modernisation de leur réseau informatique.

Sur le plan des finances, la dotation de fonctionnement allouée aux établissements est augmentée de 500,000 euros pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. L'investissement total, qui comprend également les subventions, achats d'équipement, travaux et dispositif Cultures Collèges dans les établissements publics est de 3,3 millions d'euros.