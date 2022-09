Territoire de Belfort : les élus inquiets d'une possible suppression du conseil départemental

Le conseil départemental du Territoire de Belfort va-t-il disparaître ? C'est la crainte soulevée lors de la séance de ce même conseil mercredi matin. Au moment de la présentation du rapport de la chambre régionale des comptes, gendarme financier des collectivités. L'organisme a contrôlé plusieurs fois les services du département ces derniers temps, ce qui inquiète les élus.

Les "démons de Bercy"

Au moins 5 contrôles en quatre ans, ça commence à faire beaucoup pour le président du conseil départemental Florian Bouquet. Il craint que le Territoire de Belfort ne devienne un laboratoire. Le but de l'expérience : dissoudre le conseil départemental. "C'est un sujet qui avait été abordé il y a trois ans. Le Covid-19 avait eu cet effet de montrer l'efficacité de l'action de départements de France", rappelle-t-il.

"C'est Bercy qui pilote tout ça", dénonce le président du conseil départemental du Territoire de Belfort Copier

"Et aujourd'hui, une fois l'orage passé, il y a de nouveau les démons de Bercy qui voudraient faire croire qu'en supprimant l'échelon départemental, on va faire des économies, mais non", s'agace le président du conseil départemental. "On va éloigner les centres de décision et ce serait catastrophique, en termes de proximité et d'efficacité."

Les élus de tous bords font bloc

Inquiétude qui dépasse les clivages politiques. Bastien Faudot, élu d'opposition de gauche au Département, la partage comme le reste de son groupe. "L'État recentralise au-dessus, les intercommunalités prennent progressivement la place des Départements, comme on le voit par exemple dans le Grand Lyon", observe-t-il.

Il y a selon lui "un véritable danger de disparition de l'échelon départemental au bénéfice d'une intercommunalité unique, qui serait sous pilotage évidemment du Grand Belfort". Les élus du département promettent de faire bloc, et invitent le préfet du Territoire de Belfort à s'exprimer sur ce sujet lors d'un prochain conseil.