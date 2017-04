Nord Franche-Comté : la participation au 1er tour de l'élection présidentielle en hausse à midi sauf en Haute-Saône

À midi, près de 31% des électeurs de la région avaient voté pour le premier tour de la présidentielle. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2012 dans le Doubs et le Territoire de Belfort mais qui baisse un peu en Haute-Saône.

C'est jour de vote dans le Nord Franche-Comté et dans toute la France. 47 000 000 millions d'électeurs sont appelés à choisir un candidat sur les onze présents au premier tour de cette élection présidentielle. Á midi, le taux de participation dans le Territoire de Belfort est de 30.97%, contre 28.28% en 2012. Petite hausse aussi dans le Doubs avec 29.01% contre 28.74% en 2012. Ça baisse en revanche un peu en Haute-Saône : à midi 30.78% des électeurs avaient voté. Au total, 30,47% des électeurs de la région Bourgogne-Franche-Comté ont voté à 12h.

. © Visactu

Bureaux ouverts jusqu'à 19h

Les près de 1000 bureaux de vote ouverts dans le Nord Franche-Comté fermeront tous à 19h ce dimanche. N'oubliez pas votre carte d'identité pour aller voter, elle est indispensable dans les communes de plus de 1000 habitants. Grande soirée électorale dès 19H55 sur nos ondes. Et puis demain matin matinale spéciale aussi sur France Bleu Belfort Montbéliard avec toutes les réactions, les résultats et des invités en Studio pour décrypter ce premier tour dès 6H.