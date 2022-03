Territoire-de-Belfort : un collectif citoyen de commerçants et artisans veut présenter un nom aux législatives

Ils sont commerçants, restaurateurs ou artisans et ils ne se sentent plus représentés ni défendus par les syndicats et partis politiques traditionnels. Un collectif "On reprend la main" espère présenter des candidats aux prochaines législatives dont un sur le Territoire-de-Belfort.

C'est un peu leur dernière chance de se faire entendre, faire entendre leurs difficultés, leurs souffrances. "C'est la seule arme que l'on n'a pas utilisé pendant ces deux années de crise", précise même Yann Robin, gérant du restaurant "Robin's Family" à Joncherey. Avec le collectif #On reprend la main et le syndicat Antigone, une centaine de commerçants, artisans et restaurateurs Terrifortains veulent présenter un candidat aux prochaines élections législatives.

Le mouvement souhaite présenter de telles candidatures citoyennes dans toute la France. "Je suis toujours allée voter mais je me suis désintéressée de la politique parce que il n'y a rien. On n'est pas compris et nos représentants sont loin de la réalité", explique Virginie, gérante d'un salon de coiffure dans le département. "Si on veut s'en sortir, je crois que c'est la seule solution", dit-elle encore.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a essayé la rue, on a eu des rendez-vous mais sans aucun résultat concret", regrette Yann Robin. Il a donc rejoint, avec une centaine de professionnels commerçants, artisans ou restaurateurs Terrifortains, le mouvement #On reprend la main. "Les gens ont envie de politique. Mais il faut quelque chose qui les représente. Aujourd'hui et beaucoup de collègues l'ont constaté en France, les députés n'ont pas fait remonter les infos pendant la crise", explique-t-il. "Le député doit représenter le citoyen", note-t-il encore.

Ce n'est pas de notre faute si les gens ne s'intéressent plus à la politique - Yann Robin

Ce Terrifortain, très actif dans la contestation sociale depuis le début de la crise sanitaire en veut au gouvernement pour sa gestion qu'il juge mauvaise. "On est devenu dépendant de l'État. Et si on gère nos entreprises comme on gère l'État, en déficit permanent, alors nos boîtes coulent", dit Yann Robin. "On s'est endetté avec des PGE (ndlr : Prêt Garanti par l'État). C'est du vent parce que ce n'est pas matériel, c'est n'est pas du développement. Il n'y a pas eu de gratuité pendant la crise", termine-t-il.

Pour sonder la population, il a organisé un "dîner-débat" dans son restaurant le 12 février dernier. Une rencontre pas vraiment du goût de la préfecture du Territoire-de-Belfort qui a publié un arrêté interdisant la tenue de l'événement car ils présentaient "des risques de propagation du Covid-19". Le restaurant a aussi été fermé administrativement pendant deux jours. Un rassemblement politique non soumis au pass sanitaire selon Yann Robin. Il conteste cette décision et a saisi, avec le collectif et par la voix d'une avocate parisienne, le tribunal administratif de Besançon.

L'arrêté en question de la préfecture du Territoire-de-Belfort