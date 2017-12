territoriales 2017 : Andà per dumane avec Jean Charles Orsucci

Pour un changement ! Jean Charles Orsucci et les colistiers d’ « Andà per dumane » veulent incarner cette force à l’occasion de ce rendez-vous politique de fin d’année. Une élection territoriale pour changer la donne.

Il a fallu discuter, négocier et attendre le choix de Paris pour voir la liste « Andà per dumane » prendre son envol. Une liste très large, représentative de la région, diront les observateurs, sur laquelle figure de nombreux maires. Une liste au couleur de la République en Marche d’Emmanuel Macron et qui a forcément reçu le soutien de Christophe Castaner, délégué général du mouvement du président de la République.

Le maire de Bonifacio, leader de la liste « Andà per dumane » s’en est pris comme beaucoup d’autres candidats à la politique mise en œuvre par les nationalistes ces deux dernières années. Autonomie, autodétermination, indépendance, ces mots sont revenus en boucle tout au long de cette grande réunion publique ajaccienne. Des nationalistes pris pour cible par Jean Charles Orsucci qui a dénoncé certaines incohérences.

Jean Charles Orsucci dénonce les incohérences des nationalistes Copier