Territoriales 2017 : « Core in fronte » pour changer de modèle

Cap sur l’indépendance de la Corse en 2032. Les nationalistes de « Core in fronte » sont en ordre de marche et affinent leur discours à quelques heures du premier tour de scrutin.

Le palais des congrès d’Ajaccio bouillonne. Les nationalistes de « Core in fronte » sont déterminés. Les mots employés dans les différents discours sont pesés. Des mots qui claquent et qui suffisent presque à eux seuls à apprécier le cadre fixé par Paul-Félix Benedetti et les siens qui détaillent tour à tour le programme électoral des indépendantistes.

« Un changement de modèle s’impose pour la Corse » indiquent les candidats de la liste « Core In fronte ». Brigitte Artily, numéro deux, et chef d’entreprise, plaide pour la fin des monopoles dans l'économie Corse, et une meilleure politique du logement.

Casser les monopoles économiques, Paul-Felix Benedetti le réaffirme avec force à la tribune.

« Core in fronte » sera du deuxième tour de scrutin. Paul-Félix Benedetti en est convaincu. Et il l’annonce clairement : « Gilles Simeoni devra faire le pas pour arriver à l'union des deux listes ».