Territoriales 2017 : Jacques Casamarta le premier à déposer sa liste en préfecture

La liste d'union de la France Insoumise et du Parti communiste, "L'avenir, la Corse en commun", est la première à avoir été déposée en préfecture. Elle sera conduite, comme prévue, par Jacques Casamarta. Il était ce lundi 30 octobre l'invité du Club de la Presse sur RCFM.

Ils sont officiellement lancés dans la campagne territoriale. Les 63 noms de la liste "L'avenir, la Corse en commun" ont été validés ce lundi 30 octobre en préfecture de Région, à Ajaccio. Alors que la date limite de dépôt est le 6 novembre à midi, la première liste déposée est donc celle de l'union entre les Insoumis et les communistes, conduite par Jacques Casamarta.

Tête de liste de "L'avenir, la Corse en commun", Jacques Casamarta était ce lundi l'invité du Club de la Presse sur RCFM. © Radio France - Olivier Castel - France Bleu RCFM

Jacques Casamarta était ce lundi sur RCFM, l'invité du Club de la Presse. Il veut porter l'espoir de la gauche sociale pour les précaires et les pauvres de l'île qui, selon lui, sont oubliés par tous les autres camps.

"Il y a beaucoup d'urgences, malheureusement, à traiter dans notre île. Ces urgences-là sont passées au second plan. La question des transports, celle de la santé, celle de l'éducation... Tous ces droits-là, il va bien falloir les mettre sur la table, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Nous avons besoin d'avoir cette gauche sociale, nous avons besoin d'inventer un avenir différent. Demain, à l'Assemblée de Corse, nous allons porter cette dimension sociale. Nous n'allons pas oublier ces 66.000 personnes qui se trouvent dans une situation de détresse. Nous n'allons pas oublier tous ces salariés qui se trouvent à 1.100 ou 1.200 euros par mois et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Cette détresse concerne plus de la moitié des citoyens qui vivent en Corse."

Pour ces élections territoriales, il ne faudra pas compter sur les Insoumis et les communistes pour une quelconque alliance au deuxième ou au troisième tour. "Il n'y aura pas de compromissions", a clairement indiqué Jacques Casamarta au cours de l'émission.