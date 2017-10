Territoriales 2017 : Jean-Martin Mondoloni part en campagne

A six jours de la fin du dépôt des listes en préfecture, les choses s'accélèrent dans la course aux Territoriales. Ce mardi, à Corte, Jean-Martin Mondoloni a présenté les 63 noms de sa liste "A Strada di l'Avvene". C'est la troisième à être dévoilée, après le Rinnovu et la Corse Insoumise.

C'est dans la Restonica que Jean-Martin Mondoloni a réuni une partie de ses colistiers pour présenter officiellement "A Strada di l'Avvene", la liste de droite régionaliste qu'il conduira pour le scrutin territorial des 3 et 10 décembre. Après celle du Rinnovu et celle de l'union entre la France Insoumise et le Parti communiste, c'est la troisième liste entièrement dévoilée.

Jean-Martin Mondoloni, leader de la liste de droite régionaliste, "A Strada di l'Avvene". © Radio France - France Bleu RCFM

Derrière Jean-Martin Mondoloni, on retrouve les noms de Chantal Pedinielli, conseillère départementale du Sartenais-Valincu, Xavier Lacombe, conseiller territorial et maire de Peri, ou encore Marie-Thérèse Mariotti, maire de Taglio-Isolaccio et conseillère territoriale. Dans ses rangs également : Camille De Rocca Serra, ancien député de la seconde circonscription de Corse-du-Sud, Francis Giudici, maire de Ghisonaccia et conseiller départemental, et Charles Voglimacci, adjoint au maire d'Ajaccio et président du conseil d'administration du SDIS de Corse-du-Sud.

"J'ai souhaité répondre à trois objectifs, détaille Jean-Martin Mondoloni. Mon premier, c'est le renouvellement. Sur cette liste, il y a des visages totalement nouveaux, des personnes qui n'ont jamais exercé de fonctions électives. Ensuite, c'est la volonté d'être ancré sur le territoire et de représenter toutes les micro-régions de Corse. Et surtout, j'ai souhaité que notre démarche soit guidée par la volonté de réconciliation, tirant les leçons des rivalités qui nous ont coûté cher. Il s'agit aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle ère."

