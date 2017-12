Corse, France

Dès que la victoire des nationalistes a été actée, le gouvernement a entrouvert la porte. Timidement car le pacte girondin d’Emmanuel Macron a ses limites avec la Corse, suffisamment pour ne pas risquer de bloquer tout dialogue avec la Corse. C’est pourquoi les communiqués officiels sont le canal choisi par Paris, pour tendre la main à la Corse. Tout d’abord, le Premier ministre, l'AFP indique qu'Edouard Philippe adresse aux nationalistes ses félicitations républicaines, et se dit prêt à recevoir Gilles Simeoni à Paris.

Corse : Édouard Philippe se dit prêt à recevoir Gilles Simeoni https://t.co/8j8paV3C7d — Le Scan Politique (@Le_Scan) December 11, 2017

Gilles Simeoni : « Il s’est dit prêt à me recevoir mais je lui ai dit qu’au-delà des contacts que nous pourrions avoir éventuellement au plan individuel ce qui était indispensable c’est d’acter d’abord la victoire des nationalistes, la nouvelle donne politique d’ensemble en Corse. J’attends et nous attendons et espérons un geste politique et symbolique fort et immédiat de la part du gouvernement et sans doute également du Président de la République pour prendre acte de cette nouvelle donne. L’échange a été très cordiale, je pense qu’il avait été préparé par le Premier ministre, en ce qui me concerne je ne m’attendais pas à cet appel…dans les minutes ayant suivies l’appel Matignon a communiqué dans la presse, cela avait été muri et réfléchi en amont. Au-delà du contact qui a été extrêmement poli, ce qui est important maintenant c’est le fond politique, qui n’est pas encore clarifié du côté de Paris donc nous attendons. Encore une fois pas de surenchère, aucune notion d’ultimatum chez nous mais la claire conscience des enjeux. »

Une rencontre, un dialogue, mais sur quel thème ?

On trouve peut-être une réponse dans l’autre communiqué, signé de Gérard Colomb, pour qui le gouvernement est prêt à répondre aux attentes des corses dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et de santé.

ℹ️ @gerardcollomb adresse ses félicitations aux 63 conseillers de la première Assemblée de #Corse élus ce dimanche. Il remercie également les agents de l'Etat et les collectivités qui ont contribué au bon déroulement du scrutin. pic.twitter.com/f4iGmkd9CK — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 10, 2017

Donc ne parlons pas des choses qui fâchent. Coofficialité de la langue, statut de résident, amnistie des prisonniers dits politiques, et statut d’autonomie renforcée pour la Corse. Rien pour l’instant qui ne laisse entrevoir une amorce de dialogue, d’où la menace brandie par Jean-Guy Talamoni d’organiser très rapidement des manifestations populaires et de faire le tour des capitales européennes pour mettre la France à l’index en cas, dit-il, de déni de démocratie.