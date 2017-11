Territoriales 2017 : La question sociale avant tout pour « L’avenir, la Corse en commun »

La liste d’union « Corse insoumise, parti communiste, Manca Alternativa » fait de la question sociale l’une de ses priorités. Une notion que les leaders de cette frange de gauche considère oubliée par les autres candidats.

La salle n’est pas immense. Mais qu’importe le lieu et le décors, le poids des mots et les idées défendues sont plus importants. Dans l’arrière salle d’un grand café ajaccien, les leaders de la liste « l’avenir, la Corse en commun » prennent tour à tour la parole. Avec tous à l’esprit la problématique sociale, problématique qui concerne au premier chef une Corse où notamment la précarité gagne du terrain tous les jours. Une question sociale qui figure peu ou pas dans le débat. Jacques Casamarta, chef de liste de cette liste de gauche le précise : "malheureusement, lorsque l'on voit le vote des trois députés nationalistes sur la sécurité sociale, ils se sont abstenus alors qu'il y a une baisse des budgets très importante. Il manque une dimension sociale".

Ce discours, les militants l'apprécient. ils veulent croire en une victoire de cette liste d'union Corse insoumise, Parti communiste et Manca Alternativa.

Pour les militants un seul mot d'ordre : vaincre le capitalisme

« L’avenir, la Corse en commun » tentera de profiter à l’occasion du premier tour de scrutin, le 3 décembre, de sa position de liste de gauche, la seule pourrait-on dire, considérant que les autres courants de cette famille qui était encore aux affaires trois années plus tôt, ne sont pas parvenus à bâtir une liste pour ce rendez-vous régional majeur qui débouchera sur la création de la collectivité unique de Corse. Cette absence profitera-t-elle à la liste « l’avenir, la Corse en commun » ?