Territoriales 2017 : le divers gauche Pierre Ghionga rejoint la droite

C'est l'une des surprises de cette campagne des Territoriales des 3 et 10 décembre. Pierre Ghionga a déclaré ce vendredi son ralliement à la liste de droite de Valérie Bozzi. Conseiller départemental divers gauche de Corte, il a été un des membres de l'Exécutif de Paul Giacobbi de 2010 à 2015.

Pierre Ghionga avait participé ces dernières semaines aux tractations en vue de la constitution d'une liste de la gauche républicaine, dans le cadre du groupe dit de Corte. Après l'échec de cette démarche, il décide donc de changer de camp, mais affirme qu'il "ne trahit pas ses idées".

"Ce qui m'a séduit, c'est son discours, confie Pierre Ghionga. C'est une liste ouverte. Valérie Bozzi est la seule leader qui m'a contacté. Celui de La République En Marche m'a fait une proposition, je l'ai jugée inacceptable. J'ai mis sur la table mes idées. Vaélrie Bozzi était tout à fait d'accord pour que je les garde et que j'enrichisse sa démarche. J'ai toujours été giacobbiste, c'est vrai, mais jamais encarté dans un parti de gauche. Je suis un homme libre. Mes électeurs à Corte sont de toutes les sensibilités politiques, donc je suis très à l'aise avec cela. J'ai accepté cette sixième place pour moi et pour Corte, une ville qui est un peu la grande oubliée de ces élections, car il n'y a pas de candidat de la microrégion qui figure en bonne position sur une liste. Je veux le bien de la Corse et je suis pour une évolution positive du statut de la Corse. Voilà ce qui m'a motivé."