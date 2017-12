Territoriales 2017 : le grand débat d'entre-deux-tours

A 4 jours du 2nd tour, RCFM et Corse-Matin organisent un nouveau débat spécial Territoriales avec les représentants des 4 listes restantes. Un débat diffusé en direct sur RCFM de 12h10 à 13h ce mercredi, rediffusé à partir de 18h10 et un large compte-rendu dans l'édition de Corse-Matin de jeudi.

A la manœuvre : Roger Antech et Patrick Vinciguerra

Un débat qui donnera la priorité aux grands dossiers qu'aura à gérer la prochaine collectivité unique. Les tractations d’entre-deux-tours étant terminées, les querelles politiciennes derrière nous, place en effet aux grands dossiers sur lesquels auront à se pencher les futurs responsables de la collectivité unique. Les déchets par exemple, avec la crise qui persiste, le PADDUC, feuille de route du développement de la Corse, beaucoup veulent le réviser, mais pourquoi faire ? D’autres sujets encore, et surtout ce chiffre qui interpelle : 47% d’abstention, près d’un corse sur deux n’est pas allé voter dimanche dernier. Simple lassitude des électeurs face à la répétition des scrutins ou malaise social beaucoup plus profond qui traduit un désintérêt grandissant pour la chose publique ?

Pour y répondre les quatre candidats , dans l’ordre d’arrivée au premier tour : Gilles Simeoni pour la liste Pè a Corsica, Jean-Martin Mondoloni pour A strada di l’avvene, Valérie Bozzi pour la liste Voir plus grand pour elle et enfin Jean-Charles Orsucci pour la République en Marche, Andà per dumane.