Territoriales 2017 : le premier tour

Les 234 000 électeurs insulaires étaient appelés aux urnes ce dimanche 3 décembre pour le premier tour des élections territoriales. Un premier tour marqué par une abstention record.

Une participation nettement inférieure à 2015

Le taux de participation à 18 heures pour le premier tour des élections territoriales en Corse est de 53,7 %, selon l'estimation Ipsos pour France 3 Corse Via Stella et France Bleu RCFM.

Une participation en baisse par rapport au premier tour de ces élections en 2015 (59,88 %). A Ajaccio on ne devrait pas dépasser les 47.5%, à Bastia 44% des inscrits contre 53.31% en 2015, à Bonifacio 55%, 3 points de moins qu'en 2015, à Porto-Vecchio 45%, 10% de moins qu'en 2015 et à Corte 55% , 7 points de moins qu'en 2015. Corte et plus largement le centre Corse où les conditions météo n'étaient pas forcément favorables ce matin à une mobilisation pour ce scrutin régional qui conduira à la collectivité unique de Corse première du nom, installée en janvier prochain.