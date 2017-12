Territoriales 2017 : le second tour

Les quelques 234 000 électeurs insulaires étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire les 63 conseillers territoriaux de la prochaine collectivité unique de Corse. Un second tour de scrutin marqué par la baisse de la participation à l'image du premier.

Une participation nettement inférieure à 2015

Le taux de d'abstention à 18h24 pour le second tour des élections territoriales en Corse est de 48,3 %, selon l'estimation Ipsos pour France 3 Corse Via Stella et France Bleu RCFM.

Une participation en baisse par rapport au second tour de ces élections en 2015 (67,03 %). A Ajaccio on ne devrait pas dépasser les 44.5%, à Bastia 47.67% des inscrits contre 62.02% en 2015, à Bonifacio 61%, 5 points de plus qu'en 2015, à Porto-Vecchio 48.2%, 16% de moins qu'en 2015 et à Corte 59% , 12 points de moins qu'en 2015. Corte et plus largement le centre Corse où les conditions météo n'étaient pas forcément favorables ce matin à une mobilisation pour ce scrutin régional qui conduira à la collectivité unique de Corse première du nom, installée en janvier prochain