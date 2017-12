Territoriales 2017, le triomphe nationaliste : résultats et réactions

Les résultats de ce second tour des élections territoriales sont sans appel, la victoire nationaliste est écrasante. Selon les dernières estimations Ipsos pour RCFM et Vias Stella la liste Pè a Corsica obtient 56.9 % des suffrages et 40 à 42 sièges au sein de la prochaine assemblée de Corse.

Les estimations Ipsos pour RCFM et Via Stella

Estimation Ipsos à 19h40 © Radio France - RCFM

Estimations sièges Ipsos à 19h40 © Radio France - RCFM

Les réactions

Gilles Simeoni : « D’ores et déjà nous avons une claire conscience des responsabilités qui sont les nôtres, la volonté de travailler encore plus peut-être que ce que nous avons fait jusqu’à aujourd’hui, d’élargir beaucoup la démarche et d’impliquer le plus grand nombre possible de femmes et d’homes en Corse et à l’extérieur dans ce défi qui nous attend de construire ce pays , la collectivité unique, le développement économique, la lutte contre les inégalités sociales, le necessaire dialogue avec Paris, l’équité territoriale, des chantiers stratégiques nous attendent. »

Jean-Guy Talamoni : « Apparemment les corses ont réitéré leur confiance de manière massive à notre majorité. Paris ne pourra pas rester longtemps dans le déni de démocratie ou alors bien sûr nous serons conduits à susciter des mobilisations populaires en Corse à faire le tour des capitales européennes pour dénoncer l’attitude de la France mais j’espère que nous n’en arriverons pas là, j’espère que la raison finira par triompher y compris à Paris et que des négociations très vite s’ouvriront dans les semaines à venir. »

Jean-Charles Orsucci : « Pendant le mandat qui va exister on va prendre notre programme, nos valeurs et les défendre et nous essaierons aussi humblement de faire en sorte que le lien de confiance entre Paris et la Corse soit à nouveau très fort. Nous essaierons de mettre de l’huile dans les rouages avec Paris, notre seul objectif au sein de la collectivité de Corse est de défendre l’intérêt général et des corses. Il faut répondre aujourd’hui aux corses sur les questions de l’emploi du logement et du social. »

Valérie Bozzi : « Il faut féliciter avant tout les nationalistes qui arrivent très largement en tête, il faut le reconnaitre et puis bien sûr les trois autres listes qui arrivent derrière c’était sans surprise, cela confirme le résultat de 2015 également. C’est simplement la suite des résultats du premier tour, la fusion a été immédiatement refusée, M.Orsucci l’a indiqué sur le plateau de Via Stella, ensuite les deux listes de droite ont estimé qu’il n’était pas intéressant de supprimer 60 personnes sur le terrain. On fera certainement deux groupes, il est plus intéressant d’avoir deux présidents de groupes et de peser un petit peu plus dans cette majorité qui sera très importante. »