Territoriales 2017 : Pè a corsica en confiance à l’Arinella

La liste de la majorité nationaliste sortante a tenu son dernier meeting ce jeudi à Bastia. Dernière ligne droite à deux jours du premier tour.

Alors que la campagne pour ce premier tour des élections territoriales se termine, ce jeudi soir l'heure des tout derniers meetings sonnait pour la plupart des listes. C'était le cas pour la liste de la majorité nationaliste sortante. La liste « Pè a Corsica » a donné rendez-vous à ses militants à Bastia, sur la plage de l'Arinella, où un chapiteau géant a été installé pour l'occasion. De la musique, un comptoir et plus de deux heures de discours, c’est dans une ambiance festive qu’entre 1 000 et 1 500 personnes ont répondu présentes.

En ouverture de cette ultime représentation, un par un, les 63 colistiers - ou presque - sont appelés sur scène en langue corse par Mattea Lacave et Hyacinthe Vanni. Après une allocution du député Michel Castellani, quelques-uns des mieux placés sur la liste prennent successivement la parole à la tribune. Avec, pour la plupart d'entre eux, cette envie de tacler les adversaires. Jean-Guy Talamoni : « Pierre-Jean Luciani va être le seul d’entre nous à laisser son nom dans l’histoire, il y a pensé tout seul, il a gravé son nom tranquillement dans le granit d’un obélisque… »

Amusant son public, le président-candidat se montrera plutôt à l'aise dans cet exercice. « Pierre Ghjonga est compatible avec tous les courants politiques de Corse en partant de l’aile la plus radicale du FLNC jusqu’à la CFR que certains rêvent de ranimer. »

Allez et gagnez !

Puis au tour de Jean-Christophe Angelini d'entrer en scène et de citer cette phrase empruntée au leader du mouvement indépendantiste catalan. « Quand on vous insultera, quand on vous diffamera, souriez ! Souriez car nous allons gagner !!! »

Un vent de confiance a soufflé pour les sortants ce qui n’a pas empêché Gilles Simeoni d’appeler une dernière fois ses militants à la mobilisation ce dimanche. « Dormez une ou deux heures et demain matin mettez-vous au travail ! Alzatevi incù a carne in bocca, fate sventulà ste bandere !!! »

Gilles Simeoni, tête de liste Pè a Corsica, le jeudi 30.11.17 à l'Arinella © Radio France - Maxime Becmeur

Le premier tour des élections territoriales à suivre sur RCFM ce dimanche, dès 18h15 les premières estimations et la participation, les votes à partir de 19h avec notre partenaire Ipsos.