Territoriales 2017 : Retrouvez l'intégralité des 8 listes candidates

Les protagonistes sont désormais tous connus pour les élections territoriales des 3 et 10 décembre. Huit listes ont été déclarées et validées en préfecture. Retrouvez ici les 63 noms de chacune de ces listes candidates.

Les 3 et 10 décembre, les électeurs corses seront à nouveau appelés aux urnes. Il s'agira d'élire les hommes et les femmes qui composeront la nouvelle Assemblée territoriale, celle de la Collectivité unique de Corse effective à compter du 1er janvier 2018.

Huit listes sont candidates pour ce scrutin : "Voir plus grand" conduite par Valérie Bozzi, "L'avenir, la Corse en commun" conduite par Jacques Casamarta, "Pè a Corsica" conduite par Gilles Simeoni, "Andà per dumane" conduite par Jean-Charles Orsucci, "A voce di a natura corsa" conduite par Jean-François Baccarelli, "Front National - Rassemblement pour une Corse républicaine" conduite par Charles Giacomi, "Core in fronte" conduite Paul-Félix Benedetti, "La voix de l'avenir - A strada di l'avvene" conduite par Jean-Martin Mondoloni.