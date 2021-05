Territoriales 2021 : A Corsica fiera de Jean-Antoine Giacomi

Corsica fiera, c'est le nom de la liste que conduira Jean-Antoine Giacomi lors des élections territoriales des 20 et 27 juin. Sa liste est composée de personnes venues d'horizons très différents. Y figurent Pierre-Ange Martini qui a été candidat à la présidence de la fédération « Les Républicains » de Haute-Corse, Paul Zevaco, ancien président du comité central bonapartiste ou encore Guillaume Luigi candidat sur la liste Core in fronte aux dernières élections municipales.

Le fils de l'ancien candidat du Rassemblement National affirme avant tout présenter une liste souverainiste. «Nous parlons d’une souveraineté partagée entre la Corse et la France. Cela ne signifie pas un séparatisme. Il s’agirait d’un statut définitif, plus poussé que l’autonomie et qui je pense apporterait définitivement la paix en Corse » indique Jean-Antoine Giacomi

