Territoriales 2021 : « Avanzemu pè un populu vivu! », la liste de Jean-Christophe Angelini

Le maire de Porto-vecchio avait, lui aussi, choisi Corte pour présenter sa liste « Avanzemu pè un populu vivu! ». Une liste qui s’inscrit dans « la continuité et l’ouverture » explique le leader du PNC. La continuité avec six conseillers territoriaux sortants dans les dix premières places, dont Vanina Borromei (office des transports) en seconde position et Saveriu Luciani (OEHC), à la troisième place. L’ouverture avec Vanina Le Bomin en quatrième position, ou encore le maire de Sartene, Paul Quilichini, vingt-troisième.

Cette liste est constituée à 50% d’élus et à 50% de personnes issues de la société civile mais pour Jean-Christophe Angelini, « ce sont avant tout, tous des militants ».

