Territoriales 2021 : Ce qu'il faut retenir du débat RCFM - Corse-Matin

Les dix candidats en lice : Michel Stefani (liste Campà megliu in Corsica - Vivre mieux en Corse, soutenue par le PCF), Agnès Simonpietri (liste Eculugia Sulidaria, soutenue par EELV) , Jean-Charles Orsucci (liste Corse terre de progrès - Corsica terra di primura, soutenue par LREM), Jean-Guy Talamoni (liste Fà Nazione), Gilles Simeoni (liste Fà Populu Inseme), Jean-Christophe Angelini (liste Avanzemu), Paul-Félix Benedetti (liste Da per noi) Laurent Marcangeli (liste Un soffiu novu), François Filoni (liste Les nôtres avant les autres), Jean-Antoine Giacomi (liste Corsica Fiera).

Comment se porte la Corse ? Mieux ou moins bien qu'en 2015 ? Les actes incendiaires et la violence vous inquiètent-ils ?

Laurent Marcangeli : « Les récents incendies, probablement d'origine criminelle, démontrent que la Corse ne va pas bien, ne va pas mieux. Face à la violence et aux dérives, il y a des éléments qui dépendent de la Collectivité de Corse. Une politique sociale est à mettre en œuvre. Il y a le problème de la drogue, cela ronge la Corse, il faut prévenir au niveau social. Il y a la perte de certaines valeurs qui étaient les nôtres. Je veux une Corse qui permette à ceux qui travaillent de vivre enfin dignement. »

Jean-Christophe Angelini : « La violence connaît une forme de résurgence qui inquiète. Il y a une violence clandestine, par communiqués répétés, parfois contradictoires, qui doit nous inquiéter. Il y a eu récemment des incendies, des assassinats, il y a une nécessité d'apporter des réponses à cela. Lors de notre mandature, nous avons engagé la diversification de l'économie, dans de multiples domaines, des actes ont été posés, collectivement. Il faudra du temps, même si la prochaine mandature devra être celle des choix et des actes. »

Jean-Charles Orsucci : « Combattre cette violence, il faut rappeler que c'est avant tout une compétence régalienne. Nous pouvons regretter que ce débat-là, nous ne l'ayons pas eu dans l'hémicycle territorial. À situation exceptionnelle, je pense qu'il faut une réponse exceptionnelle. Il faut par exemple aujourd'hui mettre un frein à la décentralisation, il faut une co-décision avec l'État pour encadrer certains marchés publics, il faut une adéquation entre la parole et les actes. La Corse ne va pas mieux, tout simplement parce que nous avons le taux de chômage le plus élevé de France. »

Jean-Guy Talamoni : « Pendant des décennies, si la police et la justice ont laissé de côté ces problème de violence et de grand banditisme, c'est qu'elles se sont consacrées à pourchasser des militants nationalistes. Concrètement, nous devons travailler sur les secteurs stratégiques, ils doivent être maîtrisés à 100 % par le public. On a opéré un recul institutionnel important depuis quelques années. Paris a voulu reprendre les choses en main, on l'a bien vu. Il faut s'attaquer aussi à la question de la concentration du pouvoir économique. »

François Filoni : « La solution, c'est un État qui assume ses responsabilités, dans sa mission de lutte contre la violence, dans sa mission de protection des biens et des personnes. On sait le faire aujourd'hui, on a l'arsenal juridique pour mettre hors d'état de nuire ceux qui pratiquent la violence. Accordons-nous pour dire que la vie est sacrée dans notre pays. Nous devons d'abord le réaffirmer, avant de parler de marchandises et d'autres choses et d'économie. »

Agnès Simonpietri : « Pour nous, ce problème recouvre plusieurs aspects. Il y a la face visible de cette violence, avec les incendies criminels et les assassinats. Il y a le grand banditisme. Et puis la face cachée, c'est-à-dire le problème de la drogue. Ici, on peut encore assassiner en toute impunité et c'est insupportable. Je pense que la CdC a un rôle décisif à jouer sur la commande publique. On a du mal aujourd'hui à accéder aux comptes des entreprises qui bénéficient de marchés publics ou de délégation de service publics. Ils devraient avoir l'obligation de publier leurs comptes, il faut que cette transparence soit accessible facilement. »

Michel Stefani : « Pour moi, la Corse, elle est malade. Malade de son modèle économique et de l'urgence sociale qui la mine depuis des décennies. C'est la course à la rente, au profit. Ce sont les dérives mafieuses. L'économie se nourrit de l'affairisme. Il n'y a qu'à voir le rapport dressé par l'Autorité de la concurrence. Les Corses ont une réalité sociale difficile à vivre. Il faut savoir que nous avons une phénoménale concentration du pouvoir, une concentration économique qui est irresponsable. »

Paul-Félix Benedetti : « On a eu une période de violence politique qui était cohérente. Aujourd'hui, la violence à laquelle on assiste, elle est effrayante. on a aujourd'hui une déliquescence de la société, une société à deux vitesses avec des bandes mafieuses, il n'y a plus de repères. Il nous appartient de conscientiser les Corses sur ces problématiques, avant d'en appeler à l'État. 5.000 constructions par an, cela représente deux milliards d'euros de chiffres d'affaires, cela génère des appétits, il faut de vraies règles qui nous permettront d'aller vers une Corse apaisée. »

Gilles Simeoni : « Globalement, il y a un accord sur le constat en ce qui concerne la Corse et la société corse. Nous avons beaucoup travaillé pour faire respecter les règles sur la commande publique, éviter les ententes frauduleuses. Ensuite, il y a la manne immobilière, le modèle économique global. Il faut recréer de la richesse et des mécanismes de sécurité. Il y un risque de sur-profit dans des secteurs stratégiques, dans le domaine des déchets, ou des transports par exemple. C'est ce que nous avons commencé à construire. Il faut lutter sans faiblesse contre tous les phénomènes de dérive et d'oppression. Je crois quand même qu la Corse va mieux et ira encore mieux parce que nous avons les moyens de traiter les problèmes. »

Jean-Antoine Giacomi : « Il y a des tensions qui reviennent, ces derniers temps. Il y a des incendies criminels, des assassinats. La voyoucratie s'est installée durablement. L'appareil d'État a laissé s'installer cette mafia. La France la tolère et la veut bien. La Collectivité de Corse n'a pas compétence sur ce sujet, nous devons combattre cela essentiellement par les valeurs patriotiques. »

Comment faire en sorte que la Corse aille mieux ? Quelles mesures sociales ?

Jean-Charles Orsucci : « Depuis le début de ma campagne, je fais de la lutte contre la pauvreté ma priorité. Je dis qu'il faut s'attaquer au renoncement aux droits en allant cherchant les gens qui ne perçoivent pas leurs minimas sociaux, je me bats pour le pouvoir d'achat des Corses. Il faut avoir un acte fort à destination des jeunes, les 18-25 ans. Avec le traitement des déchets, nous devons faire en sorte de diminuer les taxes, nous devons avoir l'ambition de réussir une Corse qui va se développer avec le tourisme, avec l'agriculture et d'autres secteurs. »

Michel Stefani : « Il faut s'attaquer aux systèmes qui vampirisent la solidarité nationale dans notre région, des systèmes essentiellement plotés par le consortium des patrons corses qui opère une captation sur la solidarité nationale. Il faut restituer du pouvoir d'achat aux ménages insulaires. Je regrette ce vote à l'assemblée de Corse sur le plan Salvezza è Rilanciu, qui ne demandait aucune contrepartie sociale aux entreprises. Il faut porter véritablement cette parole de gauche dans l'hémicycle. »

Jean-Guy Talamoni : « Corsica Libera a beaucoup porté la question sociale, après avoir travaillé avec des partenaires, notamment sur le projet de revenu universel qui a été validé par l'assemblée de Corse. C'est important de dire que tous ces projets aient été adoptés. Il y a aussi le statut fiscal et social. Oui, tout cela dépend de la réponse de l'État. Il y a l'opération « Territoires zéro chômeurs de longue durée », la « Carta ritirata » qui permet à 50 % des retraités d'avoir 50 % de remises sur tous les transports. Donc je crois que dans la prochaine mandature, on devra mettre en œuvre ces projets qui ont une cohérence. »

Jean-Christophe Angelini : « La réponse sociale a été engagée, mais elle n'est pas suffisante, on a au moins 5.000 enfants pauvres, c'est grave. On doit partir de beaucoup plus loin, on est là sur un point de consensus. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les termes de la réponse. Il faut distinguer ce qui relève de l'État et ce qui relève de la CdC. Je pense par exemple au logement, à l'accès à la formation, à la culture et aux soins, à l'accès aux droits. Ce dernier point relève pour le coup de l'État. Je pense que dès juillet, il faut mettre le paquet sur ces thèmes-là, on doit diminuer par deux le taux de pauvreté. »

Laurent Marcangeli : « Il faut travailler au niveau opérationnel, avec les centres intercommunaux d'action sociale, pour mieux s'adapter aux réalités du terrain, pour détecter les difficultés sociales graves. Il y a la problématique du contrôle des prix. La CdC doit s'engager sur ce terrain-là. Les Corses ont le sentiment qu'il y a plusieurs vitesses, et à juste titre. Il faut encourager la formation professionnelle, les échecs commencent très jeunes, chez ceux qui sont mal orientés, mal formés. Les solutions, cela passe par le travail, la réussite et l'amélioration des conditions de vie de chacun. »

Gilles Simeoni : « On ne peut pas passer sous silence ce qui a été fait par notre mandature. Concernant le logement social : la CdC, avec l'OPH, va mettre 28 millions d'euros sur quatre ans. Il y a le dispositif « Una casa per tutti », avec lequel nous aidons les communes à produire du logement locatif communal ou à destination des primo-accédants. En réduisant les tarifs de l'aérien, nous rendons là aussi du pouvoir d'achat aux Corses. Et puis, par ailleurs, nous proposons une rénovation de 8.600 logements sociaux qui sont des passoires thermiques et entraînent de lourdes dépenses en énergie. À la CdC, les dépenses sociales sont quand même passées de 160 à 180 millions d'euros. »

Paul-Félix Benedetti : « Depuis sa création, la politique sociale menée à la CdC a été davantage guidée par l'odeur du billet vert que par l'odeur du travail. Le plan de relance qui a été voté l'année dernière va davantage dans le sens du bien-être du Medef que celui des plus pauvres. Est-ce qu'on a eu une politique pour dire qu'on allait acheter le surplus de viande qui n'a pas trouvé d'acheteurs auprès des éleveurs ? Non. On peut. On a à disposition un budget net disponible de 150 millions d'euros. On peut le faire si on a envie, on met le curseur où on veut. »

Jean-Antoine Giacomi : « Je pense d'abord aux 27.000 chômeurs que nous comptons chez nous. Il faut travailler à la régulation des prix des carburants. Avec la CdC, il faudrait par exemple rentrer dans le capital du groupe Rubis, afin de pouvoir réguler ces prix. Nous devons aussi construire une politique de logements plus efficace. »

François Filoni : « J'aimerais qu'on traite les causes, qu'on s'occupe des causes de la pauvreté, avant de parler des conséquences. Il y a des artisans, des commerçants qui tirent la langue toute l'année. On a un modèle fiscal inadapté à la Corse, il y a de la concurrence déloyale avec des entreprises qui font appel à des travailleurs détachés. En mettant en place une zone franche, on va créer des meilleures conditions, avec un abaissement des charges et une exonération d'impôts sur les sociétés. Cela permettrait à des jeunes de se lancer, on irait vers la méritocratie, cela libérerait l'économie. »

Agnès Simonpietri : « Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Quand on voit que les 5.000 permis de construire, sont pour la plupart destinés à créer davantage de spéculation immobilière. Quand le préfet nous dit que sur 28.000 résidences meublées de tourisme, il y en a seulement 4.000 qui payent des impôts, il faut interroger tout cela en profondeur. On fait venir tout ce qu'on mange par le bateau, il faut remettre en cause tous ces vieux modèles aberrants. Il faut que l'on puisse garantir un revenu de base aux plus pauvres, en plus du revenu universel. »

L'intégralité du débat est à écouter jeudi 10 juin à 19h sur RCFM. Rediffusion vendredi 11 juin, après le journal de 12h. Également disponible en podcast et en vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site internet.