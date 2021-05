Territoriales 2021 : Corsica Libera conduira sa propre liste

La désunion se confirme dans le camp de la majorité nationaliste. Corsica Libera fera bien cavalier seul. Dans un communiqué, où il fustige l'attitude de Femu a Corsica, le mouvement indépendantiste annonce qu'il sera présent sous ses propres couleurs aux territoriales des 20 et 27 juin.

Le communiqué de Corsica Libera annonçant qu'elle conduira sa propre liste aux Territoriales des 20 et 27 juin :

"Notre parti sait d'où il vient, d'un passé de luttes et de sacrifices, en ayant toujours pour objectif l'unité du mouvement national pour parvenir à la libération nationale, et sait où il va, vers la construction d'une nation souveraine où les droits de notre peuple seront enfin respectés sur sa terre.

Aujourd'hui, un de nos partenaires a fait le choix de changer de direction et tente de se dédouaner en rejetant la faute sur les autres. Devant le peuple Corse, nous réaffirmons que rien ni personne ne peut, même en utilisant le mensonge, nous faire porter la responsabilité de cette désunion dont les cadres de Femu a Corsica sont les seuls responsables.

À eux d'avoir le courage d'assumer une situation dommageable qui vient mettre à mal les espoirs suscités par l'union et hypothéquer l'avenir politique de la Corse.

Per contu nostru, , cunvinti chì u "post-naziunalismu" hè un anacronismu periculosu, cuntinueremu di luttà da pudè infine fà lu stu Paese, per permette à u nostru populu di campà degnu è liberu annant'à a so terra.

C'est donc avec la même détermination qui nous porte depuis des décennies, que Corsica Libera sera présente sous ses propres couleurs aux élections territoriales.