Territoriales 2021 : Gilles Simeoni annonce sa candidature... dans la désunion

Sans surprise, Gilles Simeoni annonce son intention de se lancer, avec Femu a Corsica, dans la bataille des territoriales des 20 et 27 juin. Sans le PNC et sans Corsica Libera, les deux autres composantes de la majorité territoriale sortante.

Dans un long communiqué, le président de l'Exécutif annonce donc sa candidature aux élections de juin prochain, et défend le bilan de la mandature écoulée., reconnaissant malgré tout que celui-ci est "imparfait et incomplet". Gilles Simeoni dit comprendre "l'impatience et les attentes légitimes de certains militants nationalistes, jeunes ou anciens". Mais d'ajouter aussitôt, "le meilleur moyen d'avancer est d'assurer la victoire des nationalistes". Il regrette qu'une union n'ait pas été possible avec le PNC et Corsica Libera. Il en prend acte, mais souhaite "qu'au-delà des trajectoires personnelles ou des stratégies électorales, le sens de l'histoire (...) ira vers un rapprochement".